Чи діє блокада Трампа в Ормузькій протоці? Підсумки військових США за добу

За першу добу блокади США в Ормузькій протоці жодне судно, яке прямувало з чи до іранських портів не прорвалось через заслін.

Як повідомляє РБК-Україна , про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) в мережі Х.

"Протягом перших 24 годин жоден корабель не подолав блокаду США , а шість торговельних суден виконали вказівку американських збройних сил розвернутися, щоб знову зайти до іранського порту в Оманській затоці", - йдеться у повідомленні.

В CENTCOM наголошують, що блокада застосовується неупереджено щодо суден усіх країн, що входять до іранських портів та прибережних районів або виходять з них, включаючи всі іранські порти в Аравійській та Оманській затоках.

При цьому в Збройних силах США переконують, що підтримують свободу судноплавства для суден, що проходять Ормузькою протокою до та з неіранських портів.

У командуванні також відзвітували, що біля Ормузької протоки знаходяться понад 10 000 американських моряків, морських піхотинців та льотчиків разом із понад десятком військових кораблів та десятками літаків.

Однак напередодні повідомлялося, що китайський танкер, який перебуває під санкціями США, зміг пройти Ормузьку протоку всупереч блокаді американських військових. Крім того, у напрямку затоки пройшов ще один підсанкційний танкер – Murlikishan.