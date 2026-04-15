Чи діє блокада Трампа в Ормузькій протоці? Підсумки військових США за добу
За першу добу блокади США в Ормузькій протоці жодне судно, яке прямувало з чи до іранських портів не прорвалось через заслін.
Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) в мережі Х.
"Протягом перших 24 годин жоден корабель не подолав блокаду США , а шість торговельних суден виконали вказівку американських збройних сил розвернутися, щоб знову зайти до іранського порту в Оманській затоці", - йдеться у повідомленні.
В CENTCOM наголошують, що блокада застосовується неупереджено щодо суден усіх країн, що входять до іранських портів та прибережних районів або виходять з них, включаючи всі іранські порти в Аравійській та Оманській затоках.
При цьому в Збройних силах США переконують, що підтримують свободу судноплавства для суден, що проходять Ормузькою протокою до та з неіранських портів.
У командуванні також відзвітували, що біля Ормузької протоки знаходяться понад 10 000 американських моряків, морських піхотинців та льотчиків разом із понад десятком військових кораблів та десятками літаків.
Однак напередодні повідомлялося, що китайський танкер, який перебуває під санкціями США, зміг пройти Ормузьку протоку всупереч блокаді американських військових. Крім того, у напрямку затоки пройшов ще один підсанкційний танкер – Murlikishan.
Нагадаємо, блокада Ормузу Сполученими Штатами була введена в понеділок за наказом президента Дональда Трампа після зриву переговорів про мир між Вашингтоном та Тегераном.
Трамп пригрозив, що порушників, які наблизяться до блокади, буде ліквідовано. Американський президент також тоді похизувався, що військово-морські сили Ірану "лежать на дні моря", а 158 кораблів Тегерану повністю знищені.
Як відомо, окрім суден, які прямують в Іран чи з нього, Штати також блокують кораблі, що платять Тегерану за прохід Ормузькою протокою. При цьому союзники США відмовились допомагати Дональду Трампу в блокуванні протоки.
РБК-Україна писало, що блокада суден в Ормузі Сполученими Штатами тягне за собою ризики. Американські військові кораблі у вузькій протоці можуть стати мішенню для ракет та дронів з дуже коротким часом на реакцію.
Крім того, затягування конфлікту посилює внутрішній тиск на Трампа - ціни на бензин можуть залишатися високими, що є політичною проблемою для республіканців перед проміжними виборами.
США та Іран не змогли дійти згоди на переговорах в Пакистані, які пройшли 10-12 квітня. Окрім іншого, Тегеран категорично проти ключової умови Вашингтону - відмови від ядерної програми. Другий раунд переговорів між країнами очікується найближчим часом.