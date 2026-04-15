ua en ru
Ср, 15 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Действует ли блокада Трампа в Ормузском проливе? Отчет военных США за сутки

01:20 15.04.2026 Ср
3 мин
Центральное командование Вооруженных сил США убеждает, что суда, которые не курсируют по Ирану и не платят ему сбор, могут свободно плыть по проливу
aimg Юлия Маловичко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

За первые сутки блокады США в Ормузском проливе ни одно судно, которое направлялось из или в иранские порты не прорвалось через заслон.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в сети Х.

Читайте также: Трамп решил сам заблокировать Ормузский пролив из-за провала с Ираном

"В течение первых 24 часов ни один корабль не преодолел блокаду США , а шесть торговых судов выполнили указание американских вооруженных сил развернуться, чтобы снова зайти в иранский порт в Оманском заливе", - говорится в сообщении.

В CENTCOM отмечают, что блокада применяется беспристрастно в отношении судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, включая все иранские порты в Аравийском и Оманском заливах.

При этом в Вооруженных силах США убеждают, что поддерживают свободу судоходства для судов, проходящих через Ормузский пролив в и из неиранских портов.

В командовании также отчитались, что у Ормузского пролива находятся более 10 000 американских моряков, морских пехотинцев и летчиков вместе с более десятком военных кораблей и десятками самолетов.

Однако накануне сообщалось, что китайский танкер, находящийся под санкциями США, смог пройти Ормузский пролив вопреки блокаде американских военных. Кроме того, в направлении залива прошел еще один подсанкционный танкер - Murlikishan.

Блокада США Ормузского пролива

Напомним, блокада Ормуза Соединенными Штатами была введена в понедельник по приказу президента Дональда Трампа после срыва переговоров о мире между Вашингтоном и Тегераном.

Трамп пригрозил, что нарушители, которые приблизятся к блокаде, будут ликвидированы. Американский президент также тогда похвастался, что военно-морские силы Ирана "лежат на дне моря", а 158 кораблей Тегерана полностью уничтожены.

Как известно, кроме судов, следующих в Иран или из него, Штаты также блокируют корабли, которые платят Тегерану за проход через Ормузский пролив. При этом союзники США отказались помогать Дональду Трампу в блокировании пролива.

РБК-Украина писало, что блокада судов в Ормузе Соединенными Штатами влечет за собой риски. Американские военные корабли в узком проливе могут стать мишенью для ракет и дронов с очень коротким временем на реакцию.

Кроме того, затягивание конфликта усиливает внутреннее давление на Трампа - цены на бензин могут оставаться высокими, что является политической проблемой для республиканцев перед промежуточными выборами.

США и Иран не смогли прийти к согласию на переговорах в Пакистане, которые прошли 10-12 апреля. Помимо прочего, Тегеран категорически против ключевого условия Вашингтона - отказа от ядерной программы. Второй раунд переговоров между странами ожидается в ближайшее время.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Ормузский пролив
Новости
РФ ударила ракетой по Днепру: есть раненые и погибшие, много "тяжелых" (фото)
РФ ударила ракетой по Днепру: есть раненые и погибшие, много "тяжелых" (фото)
Аналитика
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта