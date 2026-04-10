Чи чекати тепла на Великдень? Синоптик попередила про "сюрпризи" з мокрим снігом

Головне: Прогноз на Великдень : 12 квітня кардинального потепління ще не буде, але негода почне відступати, з'являться перші прояснення.

: 12 квітня кардинального потепління ще не буде, але негода почне відступати, з'являться перші прояснення. Опади : на свято можливі невеликі дощі (особливо на Правобережжі), вночі та вранці до них подекуди може домішуватися мокрий сніг.

: на свято можливі невеликі дощі (особливо на Правобережжі), вночі та вранці до них подекуди може домішуватися мокрий сніг. Температурний режим : у неділю вдень по Україні очікується +7...+12°C. Найтепліше буде на Закарпатті, півдні та сході - місцями до +15°C.

: у неділю вдень по Україні очікується +7...+12°C. Найтепліше буде на Закарпатті, півдні та сході - місцями до +15°C. Заморозки : у нічні години загроза "мінусів" зберігається у більшості регіонів, особливо там, де небо буде безхмарним.

: у нічні години загроза "мінусів" зберігається у більшості регіонів, особливо там, де небо буде безхмарним. Вітер : ситуація заспокоїться, сильних поривів не очікується, що додасть комфорту.

: ситуація заспокоїться, сильних поривів не очікується, що додасть комфорту. Коли потеплішає: відчутне весняне тепло може повернутись вже 13-14 квітня. Температура підніметься до +11...+16°C, а на Закарпатті - до +19°C.

Чи зміниться погода найближчими днями

– У нас досі триває вплив холодної повітряної маси з атмосферними фронтами, які пов'язані з циклоном (який знаходиться на північний схід від території України).

Але впродовж вихідних він вже буде поступово втрачати свою силу.

Очікуємо, що якраз-таки в суботу й неділю (11-12 квітня, - Ред.) вже почне трішечки більше бути час від часу прояснень.

Але поки що на якісь кардинальні зміни - за вихідні - все ж таки не очікуємо.

Певна тенденція до підвищення температури є, але буквально на кілька градусів.

Чи чекати українцям опадів на Великдень

– По території України 12 квітня подекуди невеликі дощі можуть бути. На Правобережжі, скажімо так, більшу площу можуть вони охоплювати.

У нічні години - ще також можуть бути з мокрим снігом.

Якщо зараз бачимо, що і в денні години можуть бути (опади, - Ред.) з мокрим снігом, то на 12 число - в нічні та, можливо, у ранкові.

Якщо в цей час будуть опади, то може домішуватись цей мокрий сніг.

Прогноз погоди в Україні на 12 квітня від УкрГМЦ (карта: meteo.gov.ua)

Де ймовірні тумани і що із заморозками

– Вночі та вранці у південно-східній частині ще подекуди можуть бути тумани. Адже вологість - досить висока.

Але принаймні вже вітру такого, ось як зараз - більш інтенсивні потоки з північного заходу - на вихідних... Вже буде більш спокійна ситуація щодо вітру.

Він буде змінних напрямків. Всього 3-8 м/с. Хоча б він вже не доставлятиме дискомфорту.

Але в нічні години зберігається ймовірність заморозків - у більшості регіонів.

Можуть бути (заморозки, - Ред.) і в повітрі також. Особливо в тих регіонах, на які, скажімо так, припаде період безхмарності. Там - можуть бути і в повітрі.

Хоча, знову ж таки, вони локально можуть проявлятися. Холодна повітряна маса залишається, але залежить від хмарності.

Якщо буде у певний момент перед світанком менше хмарності - припаде період на прояснення - то ймовірність заморозків більша.

Якщо у цей час все ж таки буде хмарність із опадами, то, звичайно, і ймовірність заморозків зменшується.

Але передумови для них є.

Чого чекати від погоди в Україні на Великдень і пізніше (інфографіка: РБК-Україна)

Що буде з температурою повітря в неділю

– Температура в денні години вже буде трішечки вища, 7-12 градусів тепла - по території України.

На Закарпатті, півдні, у східних областях - подекуди вже до 10-15°C може прогрітися приземний шар повітря.

Але все одно ще прохолода залишається... На кілька градусів - на 12 квітня - підвищиться, але ще не стрімко.

Коли в Україну почне повертатись тепло

– Більш відчутні зміни очікуємо на початку наступного тижня.

Там вже у понеділок-вівторок (13-14 квітня, - Ред.) буде змінюватися синоптична ситуація.

Буде більше прояснень, менше опадів і вищі значення температури.

Певні зміни вже, скажімо так, будуть з неділі - певні перебудови починатися. Але такі, щоб відчутні - з вівторка.

Хоча і в понеділок під час прояснень, якщо вже відсутність опадів буде (в принципі також там зменшується їх імовірність), то вже буде більш комфортна погода. І менше вітру буде.

Поступово, скажімо так (буде покращуватись погода, - Ред.).

Кожен наступний день - буде буквально на один-два градуси вище (температура повітря - Ред.) за попередній.

І трішечки менше хмарності. Трішки менше опадів.

На 13-14 число температура в нас по Україні становитиме вже 11-16 градусів тепла. На Закарпатті - навіть до +19°C. Це поки що максимально.