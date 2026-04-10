Ждать ли тепла на Пасху? Синоптик предупредила о "сюрпризах" с мокрым снегом

Главное: Прогноз на Пасху : 12 апреля кардинального потепления еще не будет, но непогода начнет отступать, появятся первые прояснения.

Осадки : на праздник возможны небольшие дожди (особенно на Правобережье), ночью и утром к ним местами может примешиваться мокрый снег.

Температурный режим : в воскресенье днем по Украине ожидается +7...+12°C. Теплее всего будет на Закарпатье, юге и востоке - местами до +15°C.

Заморозки : в ночные часы угроза "минусов" сохраняется в большинстве регионов, особенно там, где небо будет безоблачным.

Ветер : ситуация успокоится, сильных порывов не ожидается, что добавит комфорта.

Когда потеплеет: ощутимое весеннее тепло может вернуться уже 13-14 апреля. Температура поднимется до +11...+16°C, а на Закарпатье - до +19°C.

Изменится ли погода в ближайшие дни

– У нас до сих пор продолжается влияние холодной воздушной массы с атмосферными фронтами, которые связаны с циклоном (который находится на северо-восток от территории Украины).

Но в течение выходных он уже будет постепенно терять свою силу.

Ожидаем, что как раз-таки в субботу и воскресенье (11-12 апреля, - Ред.) уже начнет немного больше быть время от времени прояснений.

Но пока что каких-либо кардинальных изменений - за выходные - все же не ожидаем.

Определенная тенденция к повышению температуры есть, но буквально на несколько градусов.

Ждать ли украинцам осадков на Пасху

– По территории Украины 12 апреля местами небольшие дожди могут быть. На Правобережье, скажем так, большую площадь могут они охватывать.

В ночные часы - еще также могут быть с мокрым снегом.

Если сейчас видим, что и в дневные часы могут быть (осадки, - Ред.) с мокрым снегом, то на 12 число - в ночные и, возможно, в утренние.

Если в это время будут осадки, то может примешиваться этот мокрый снег.

Прогноз погоды в Украине на 12 апреля от УкрГМЦ (карта: meteo.gov.ua)

Где вероятны туманы и что с заморозками

– Ночью и утром в юго-восточной части еще кое-где могут быть туманы. Ведь влажность - достаточно высокая.

Но по крайней мере уже ветра такого, вот как сейчас - более интенсивные потоки с северо-запада - на выходных... Уже будет более спокойная ситуация по ветру.

Он будет переменных направлений. Всего 3-8 м/с. Хотя бы он уже не будет доставлять дискомфорта.

Но в ночные часы сохраняется вероятность заморозков - в большинстве регионов.

Могут быть (заморозки, - Ред.) и в воздухе также. Особенно в тех регионах, на которые, скажем так, придется период безоблачности. Там - могут быть и в воздухе.

Хотя, опять же, они локально могут проявляться. Холодная воздушная масса остается, но зависит от облачности.

Если будет в определенный момент перед рассветом меньше облачности - придется период на прояснения - то вероятность заморозков больше.

Если в это время все же будет облачность с осадками, то, конечно, и вероятность заморозков уменьшается.

Но предпосылки для них есть.

Чего ждать от погоды в Украине на Пасху и позже (инфографика: РБК-Украина)

Что будет с температурой воздуха в воскресенье

– Температура в дневные часы уже будет немного выше, 7-12 градусов тепла - по территории Украины.

На Закарпатье, юге, в восточных областях - местами уже до 10-15°C может прогреться приземный слой воздуха.

Но все равно еще прохлада остается... На несколько градусов - на 12 апреля - повысится, но еще не стремительно.

Когда в Украину начнет возвращаться тепло

– Более ощутимые изменения ожидаем в начале следующей недели.

Там уже в понедельник-вторник (13-14 апреля, - Ред.) будет меняться синоптическая ситуация.

Будет больше прояснений, меньше осадков и более высокие значения температуры.

Определенные изменения уже, скажем так, будут с воскресенья - определенные перестройки начинаться. Но такие, чтобы ощутимые - со вторника.

Хотя и в понедельник во время прояснений, если уже отсутствие осадков будет (в принципе также там уменьшается их вероятность), то уже будет более комфортная погода. И меньше ветра будет.

Постепенно, скажем так (будет улучшаться погода, - Ред.).

Каждый следующий день - будет буквально на один-два градуса выше (температура воздуха - Ред.) предыдущего.

И немного меньше облачности. Немножко меньше осадков.

На 13-14 число температура у нас по Украине составит уже 11-16 градусов тепла. На Закарпатье - даже до +19°C. Это пока что максимально.