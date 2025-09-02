UA

Чи були спільники в Україні у ймовірного вбивці Парубія: що кажуть у поліції

Фото: 52-річного львів'янина підозрюють у вбивстві Андрія Парубія (Суспільне)
Автор: Іван Носальський

Правоохоронці вважають, що у ймовірного вбивці колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія не було спільників всередині України.

Як передає РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону заявив заступник голови Нацполіції, начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

"На даний момент ми не побачили спільників (підозрюваного у вбивстві Парубія - ред.) безпосередньо в Україні", - зазначив Нєбитов.

Він додав, що ймовірний убивця точно планував виїхати на Хмельниччину, де він мав переховуватися певний час.

"Але вже 1 вересня він чекав на інформацію від свого куратора для незаконного перетину держкордону", - зазначив заступник голови Нацполіції.

Нєбитов нагадав, що росіяни продовжують спроби вербувати українців, щоб вони здійснювали диверсії проти ЗСУ, теракти і навіть вбивства.

Убивство Парубія

Нагадаємо, колишнього спікера Верховної Ради України Андрія Парубія застрелили 30 серпня у Львові. Згідно з відео, які публікували в мережі, стрілець був одягнений в уніформу сервісу доставки їжі.

У ніч на 1 вересня президент України Володимир Зеленський розповів, що підозрюваного у вбивстві Парубія вдалося заарештувати. Для цього правоохоронці проводили операцію з розшуку злочинця.

Уже сьогодні, 2 вересня, 52-річному львів'янину обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внести заставу.

Водночас справу про вбивство Парубя перекваліфікували - зловмисника тепер підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 263 ККУ) і посяганні на життя нардепа України, вчиненого у зв'язку з його державною або громадською діяльністю (ст. 112 ККУ).

