Были ли сообщники в Украине у вероятного убийцы Парубия: что говорят в полиции

"На данный момент мы не увидели сообщников (подозреваемого в убийстве Парубия - ред.) непосредственно в Украине", - отметил Небытов.

Он добавил, что вероятный убийца точно планировал выехать в Хмельницкую область, где он должен был скрываться определенное время.

"Но уже 1 сентября он ждал информации от своего куратора для незаконного пересечения госграницы", - отметил замглавы Нацполиции.

Небытов напомнил, что россияне продолжают попытки вербовать украинцев, чтобы они совершали диверсии против ВСУ, теракты и даже убийства.