RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Были ли сообщники в Украине у вероятного убийцы Парубия: что говорят в полиции

Фото: 52-летнего львовянина подозревают в убийстве Андрея Парубия (Суспільне)
Автор: Иван Носальский

Правоохранители считают, что у вероятного убийцы бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия не было сообщников внутри Украины.

Как передает РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона заявил заместитель главы Нацполиции, начальник уголовной полиции Андрей Небытов.

"На данный момент мы не увидели сообщников (подозреваемого в убийстве Парубия - ред.) непосредственно в Украине", - отметил Небытов. 

Он добавил, что вероятный убийца точно планировал выехать в Хмельницкую область, где он должен был скрываться определенное время. 

"Но уже 1 сентября он ждал информации от своего куратора для незаконного пересечения госграницы", - отметил замглавы Нацполиции. 

Небытов напомнил, что россияне продолжают попытки вербовать украинцев, чтобы они совершали диверсии против ВСУ, теракты и даже убийства. 

Убийство Парубия

Напомним, бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия застрелили 30 августа во Львове. Согласно видео, которые публиковали в сети, стрелок был одет в униформу сервиса доставки еды.

В ночь на 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что подозреваемого в убийстве Парубия удалось арестовать. Для этого правоохранители проводили операцию по розыску преступника.

Уже сегодня, 2 сентября, 52-летнему львовянину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внести залог.

При этом дело об убийстве Парубя переквалифицировали - злоумышленника теперь подозревают в незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 263 УКУ) и посягательстве на жизнь нардепа Украины, совершенного в связи с его государственной или общественной деятельностью (ст. 112 УКУ).

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей ПарубийЛьвов