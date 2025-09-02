Чи були спільники в Україні у ймовірного вбивці Парубія: що кажуть у поліції

Правоохоронці вважають, що у ймовірного вбивці колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія не було спільників всередині України.

Як передає РБК-Україна , про це в ефірі телемарафону заявив заступник голови Нацполіції, начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

"На даний момент ми не побачили спільників (підозрюваного у вбивстві Парубія - ред.) безпосередньо в Україні", - зазначив Нєбитов.

Він додав, що ймовірний убивця точно планував виїхати на Хмельниччину, де він мав переховуватися певний час.

"Але вже 1 вересня він чекав на інформацію від свого куратора для незаконного перетину держкордону", - зазначив заступник голови Нацполіції.

Нєбитов нагадав, що росіяни продовжують спроби вербувати українців, щоб вони здійснювали диверсії проти ЗСУ, теракти і навіть вбивства.