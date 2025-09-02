ua en ru
Были ли сообщники в Украине у вероятного убийцы Парубия: что говорят в полиции

Вторник 02 сентября 2025 19:59
Были ли сообщники в Украине у вероятного убийцы Парубия: что говорят в полиции Фото: 52-летнего львовянина подозревают в убийстве Андрея Парубия (Суспільне)
Автор: Иван Носальский

Правоохранители считают, что у вероятного убийцы бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия не было сообщников внутри Украины.

Как передает РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона заявил заместитель главы Нацполиции, начальник уголовной полиции Андрей Небытов.

"На данный момент мы не увидели сообщников (подозреваемого в убийстве Парубия - ред.) непосредственно в Украине", - отметил Небытов.

Он добавил, что вероятный убийца точно планировал выехать в Хмельницкую область, где он должен был скрываться определенное время.

"Но уже 1 сентября он ждал информации от своего куратора для незаконного пересечения госграницы", - отметил замглавы Нацполиции.

Небытов напомнил, что россияне продолжают попытки вербовать украинцев, чтобы они совершали диверсии против ВСУ, теракты и даже убийства.

Убийство Парубия

Напомним, бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия застрелили 30 августа во Львове. Согласно видео, которые публиковали в сети, стрелок был одет в униформу сервиса доставки еды.

В ночь на 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что подозреваемого в убийстве Парубия удалось арестовать. Для этого правоохранители проводили операцию по розыску преступника.

Уже сегодня, 2 сентября, 52-летнему львовянину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внести залог.

При этом дело об убийстве Парубя переквалифицировали - злоумышленника теперь подозревают в незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 263 УКУ) и посягательстве на жизнь нардепа Украины, совершенного в связи с его государственной или общественной деятельностью (ст. 112 УКУ).

