Чи була розмова? Що відомо про контакти Трампа з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори щодо закінчення війни в Україні мають "прогрес". Він підтвердив ЗМІ контакти з російським диктатором Володимиром Путіним і допустив зустріч з ним "у відповідний момент".
РБК-Україна в матеріалі зібрало все, що відомо про контакти Трампа з Путіним щодо закінчення російсько-української війни.
Днями американський таблоїд New York Post оприлюднив репортаж свого кореспондента на борту літака Трампа Air Force One, в якому сказано, що американський президент провів телефонну розмову з Путіним про закінчення російсько-української війни.
Як писало ЗМІ, Трамп не уточнив, коли саме говорив з Путіним, але висловив думку, що Путіну нібито "небайдужі" вбивства на полі бою.
Глава Білого дому під час розмови з журналістами вкотре заявив, що трирічної війни "ніколи б не сталося", якби він був президентом у 2022 році. Оскільки в нього "завжди були хороші стосунки з Путіним".
Втім, коли у Трампа запитали, скільки разів він говорив з главою Кремля, він не став відповідати, сказавши: "Краще я не буду говорити". Натомість американський лідер запевнив, що він має конкретний план припинення війни.
"Я сподіваюся, що це станеться швидко. Кожен день гинуть люди. Ця війна така погана в Україні. Я хочу покінчити з цією клятою справою", - сказав Трамп.
На борту Air Force One він звернувся до радника з національної безпеки Майка Волца, який приєднався до нього в його кабінеті в літаку, й сказав: "Розпочнімо ці зустрічі".
"Вони хочуть зустрітися. Кожен день гинуть люди. Гинуть молоді красиві солдати. З обох боків. По всьому полі бою", - цитує президента США американський таблоїд.
Під час спілкування з New York Post глава Білого дому також заявив, що хоче укласти угоду із президентом України Володимиром Зеленським на 500 млн доларів про доступ до рідкісноземельних металів і газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні. Втім, подробиць цієї угоди він не навів.
Після цього з'явилася заява речника російського диктатора Дмитра Пєскова. Він не зміг підтвердити чи спростувати інформацію про розмову Трампа і Путіна. При цьому Пєсков додав, що комунікації між Москвою та Вашингтоном "виникають різними каналами".
Зазначимо, що ще до інавгурації Трампа з'являлися, повідомлення про те, що він мав контакти з російським диктатором. Втім, восени минулого року, тоді майбутній президент США відмовлявся повідомляти, чи спілкувався він з Путіним, але заявляв, що "це було б розумно".
Примітно, що днями пролунала заява радника Білого дому з питань національної безпеки Майка Волца. Він в ефірі каналу NBC News сказав, що Трамп збирається закінчити війну в Україні, але Європа повинна надати Україні гарантії безпеки.
Натомість, за його словами, Трамп буде прагнути "відшкодувати" вартість військової допомоги Україні за допомогою "партнерства з українцями в плані їх рідкісноземельних металів, їхніх природних ресурсів, їхньої нафти та газу, а також купівлі наших ресурсів".
Волц анонсував, що цього тижня держсекретар США Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет, віце-президент Джей Ді Венс та спецпредставник Кіт Келлог у Європі обговорюватимуть деталі того, як покласти край цій війні. За словами, Трамп "готовий до дій, щоб залучити до переговорів всі сторони".
Пізніше, цієї ночі з'явилося відео заяви Трампа з борту Air Force One, де він, як повідомляється, підтвердив контакти з Путіним. Кадри показала інформаційна агенція Reuters.
Спершу на зауваження журналіста, що неоднозначні відповіді Трампа можуть змусити людей припустити, що він регулярно розмовляє з Путіним, президент ША сказав, що вони можуть припустити, "в цьому є сенс".
"Я вірю, що ми досягаємо прогресу. Ми хочемо зупинити російсько-українську війну", - заявив президент США.
Крім того, Трамп зазначив, що Штати підтримують контакти з Росією та Україною.
"Ми розмовляємо з обома сторонами", - сказав американський лідер.
При цьому на питання про можливість зустрічі з Путіним він заявив, що "може уявити собі зустріч з ним у правильний час".
Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп допустив зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським.
"Я, ймовірно, зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня", - заявив американський лідер 7 лютого.
Також він відповів на запитання про те, де саме може пройти зустріч. За його словами, місцем зустрічі може бути Вашингтон. Оскільки, як каже Трамп, він не планує їхати до Києва.
Додамо, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки, яка проходитиме в Німеччині 14-16 лютого. CBS News анонсувало, що на полях цієї конференції може відбутися зустріч Зеленського із віце-президентом США Джей Ді Венсом.
В Мюнхені також буде і спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог. Як він сам анонсував, на полях Мюнхенської конференції він проведе дискусії з лідерами Євросоюзу щодо закінчення російсько-української війни, аби зрозуміти їх позиції. Втім, він не представлятиме на заході план Трампа щодо закінчення війни. Оскільки, за словами Келлога, це має зробити сам президент США.
Що стосується позиції української сторони, то в Києві неодноразово наголошували на необхідності сильних гарантій безпеки не тільки від Європи, а й від США.
Так, в опублікованому вчора інтерв'ю президент Володимир Зеленський заявив, що він був би готовий до будь-якого формату переговорів з Росією, якби отримав чітке розуміння, що США і Європа не залишать Україну.
Також в цьому ж інтерв'ю глава держави наголосив, що завершення війни РФ проти України у 2025 році можливе. Детальніше про те, як це бачить Зеленський - читайте тут.
Під час підготовки матеріалу використовувалися: публікації New York Post, CBS News, Reuters.
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