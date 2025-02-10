Был ли разговор? Что известно о контактах Трампа с Путиным

На днях американский таблоид New York Post обнародовал репортаж своего корреспондента на борту самолета Трампа Air Force One, в котором сказано, что американский президент провел телефонный разговор с Путиным об окончании российско-украинской войны.

Как писало СМИ, Трамп не уточнил, когда именно говорил с Путиным, но высказал мнение, что Путину якобы "небезразличны" убийства на поле боя.

Глава Белого дома во время разговора с журналистами в очередной раз заявил, что трехлетней войны "никогда бы не произошло", если бы он был президентом в 2022 году. Поскольку у него "всегда были хорошие отношения с Путиным".

Впрочем, когда у Трампа спросили, сколько раз он говорил с главой Кремля, он не стал отвечать, сказав: "Лучше я не буду говорить". Зато американский лидер заверил, что он имеет конкретный план прекращения войны.

"Я надеюсь, что это произойдет быстро. Каждый день гибнут люди. Эта война такая плохая в Украине. Я хочу покончить с этим проклятым делом", - сказал Трамп.

На борту Air Force One он обратился к советнику по национальной безопасности Майку Волцу, который присоединился к нему в его кабинете в самолете, и сказал: "Давайте начнем эти встречи".

"Они хотят встретиться. Каждый день гибнут люди. Гибнут молодые красивые солдаты. С обеих сторон. По всему полю боя", - цитирует президента США американский таблоид.

Во время общения с New York Post глава Белого дома также заявил, что хочет заключить соглашение с президентом Украины Владимиром Зеленским на 500 млн долларов о доступе к редкоземельным металлам и газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании. Впрочем, подробностей этого соглашения он не привел.

После этого появилось заявление спикера российского диктатора Дмитрия Пескова. Он не смог подтвердить или опровергнуть информацию о разговоре Трампа и Путина. При этом Песков добавил, что коммуникации между Москвой и Вашингтоном "возникают по разным каналам".

Отметим, что еще до инаугурации Трампа появлялись сообщения о том, что он имел контакты с российским диктатором. Впрочем, осенью прошлого года, тогда будущий президент США отказывался сообщать, общался ли он с Путиным, но заявлял, что "это было бы разумно".

Примечательно, что на днях прозвучало заявление советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Майка Волца. Он в эфире канала NBC News сказал, что Трамп собирается закончить войну в Украине, но Европа должна предоставить Украине гарантии безопасности.

Вместо этого, по его словам, Трамп будет стремиться "возместить" стоимость военной помощи Украине с помощью "партнерства с украинцами в плане их редкоземельных металлов, их природных ресурсов, их нефти и газа, а также покупки наших ресурсов".

Волц анонсировал, что на этой неделе госсекретарь США Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпредставитель Кит Келлог в Европе будут обсуждать детали того, как положить конец этой войне. По словам, Трамп "готов к действиям, чтобы привлечь к переговорам все стороны".

Позже, этой ночью появилось видео заявления Трампа с борта Air Force One, где он, как сообщается, подтвердил контакты с Путиным. Кадры показало информационное агентство Reuters.

Сперва на замечание журналиста, что неоднозначные ответы Трампа могут заставить людей предположить, что он регулярно разговаривает с Путиным, президент США сказал, что они могут предположить, "в этом есть смысл".

"Я верю, что мы достигаем прогресса. Мы хотим остановить российско-украинскую войну", - заявил президент США.

Кроме того, Трамп отметил, что Штаты поддерживают контакты с Россией и Украиной.

"Мы разговариваем с обеими сторонами", - сказал американский лидер.

При этом на вопрос о возможности встречи с Путиным он заявил, что "может представить себе встречу с ним в правильное время".