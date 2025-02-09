"Якщо Америка і Європа не кинуть". Зеленський допустив переговори з Путіним

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю для британського мовника ITV News .

"Якби у мене було розуміння, що Америка і Європа нас не кинуть, і вони нас будуть підтримувати та дадуть нам гарантії безпеки, то я був би готовий до будь-якого формату переговорів", - підкреслив президент.

Зеленський заявив, що він був би готовий до будь-якого формату переговорів з Росією, якби отримав чітке розуміння, що США і Європа не залишать Україну.

Зауважимо, що раніше в цьому ж інтерв'ю український президент наголосив, що завершення війни Росії проти України у 2025 році можливе. Детальніше про те, як це бачить Зеленський, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що Зеленський вже говорив, що готовий вести перемовини з Володимиром Путіним. тоді він наголосив, що не проти такого розвитку подій, якщо це буде єдиний варіант, за якого можна буде принести мир громадянам України та не втратити людей.

РБК-Україна також сьогодні писало, що президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер хотів спробувати домовитися з главою Кремля про припинення війни РФ з Україною.

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