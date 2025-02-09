У Кремлі відреагували на заяву Трампа про розмову з Путіним

У Кремлі не змогли підтвердити заяву президента США Дональда Трампа про розмову з диктатором Володимиром Путіним. Водночас Москва і не спростувала її.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитує "РИА Новости".

"У міру того, як адміністрація президента США розгортає свою роботу у Вашингтоні, то виникає багато різних комунікацій, і вони ведуться по різних каналах. І, звісно, на фоні цих багатьох комунікацій я особисто можу чогось не знати. Тому у цьому випадку я не можу це ані підтвердити, ані спростувати", - сказав Пєсков.

Речник Кремля зазначив, що комунікації між Москвою та Вашингтоном "виникають різними каналами".

Трамп заявив про розмову з Путіним

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що вже розмовляв з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб спробувати домовитися про припинення війни в Україні.

За його словами, Путін нібито хоче, аби "люди перестали вмирати" на полі бою.

Крім цього, Трамп заявив, що має конкретний план щодо припинення війни в Україні. Також він зазначив, що хоче укласти угоду з президентом Володимиром Зеленським на 500 млн доларів про доступ до рідкісноземельних мінералів Україні в обмін на гарантії безпеки у потенційній мирній угоді.

Варто додати, що Трамп після інавгурації зазначав, що хотів би зустрітися з Путіним. Москва також зазначала, що нібито не проти контактів з новим президентом США.

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