Чи була розмова? Що відомо про контакти Трампа з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори щодо закінчення війни в Україні мають "прогрес". Він підтвердив ЗМІ контакти з російським диктатором Володимиром Путіним і допустив зустріч з ним "у відповідний момент".

РБК-Україна в матеріалі зібрало все, що відомо про контакти Трампа з Путіним щодо закінчення російсько-української війни.

Днями американський таблоїд New York Post оприлюднив репортаж свого кореспондента на борту літака Трампа Air Force One, в якому сказано, що американський президент провів телефонну розмову з Путіним про закінчення російсько-української війни.

Як писало ЗМІ, Трамп не уточнив, коли саме говорив з Путіним, але висловив думку, що Путіну нібито "небайдужі" вбивства на полі бою.

Глава Білого дому під час розмови з журналістами вкотре заявив, що трирічної війни "ніколи б не сталося", якби він був президентом у 2022 році. Оскільки в нього "завжди були хороші стосунки з Путіним".

Втім, коли у Трампа запитали, скільки разів він говорив з главою Кремля, він не став відповідати, сказавши: "Краще я не буду говорити". Натомість американський лідер запевнив, що він має конкретний план припинення війни.

"Я сподіваюся, що це станеться швидко. Кожен день гинуть люди. Ця війна така погана в Україні. Я хочу покінчити з цією клятою справою", - сказав Трамп.

На борту Air Force One він звернувся до радника з національної безпеки Майка Волца, який приєднався до нього в його кабінеті в літаку, й сказав: "Розпочнімо ці зустрічі".

"Вони хочуть зустрітися. Кожен день гинуть люди. Гинуть молоді красиві солдати. З обох боків. По всьому полі бою", - цитує президента США американський таблоїд.

Під час спілкування з New York Post глава Білого дому також заявив, що хоче укласти угоду із президентом України Володимиром Зеленським на 500 млн доларів про доступ до рідкісноземельних металів і газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні. Втім, подробиць цієї угоди він не навів.

Після цього з'явилася заява речника російського диктатора Дмитра Пєскова. Він не зміг підтвердити чи спростувати інформацію про розмову Трампа і Путіна. При цьому Пєсков додав, що комунікації між Москвою та Вашингтоном "виникають різними каналами".

Зазначимо, що ще до інавгурації Трампа з'являлися, повідомлення про те, що він мав контакти з російським диктатором. Втім, восени минулого року, тоді майбутній президент США відмовлявся повідомляти, чи спілкувався він з Путіним, але заявляв, що "це було б розумно".

Примітно, що днями пролунала заява радника Білого дому з питань національної безпеки Майка Волца. Він в ефірі каналу NBC News сказав, що Трамп збирається закінчити війну в Україні, але Європа повинна надати Україні гарантії безпеки.

Натомість, за його словами, Трамп буде прагнути "відшкодувати" вартість військової допомоги Україні за допомогою "партнерства з українцями в плані їх рідкісноземельних металів, їхніх природних ресурсів, їхньої нафти та газу, а також купівлі наших ресурсів".

Волц анонсував, що цього тижня держсекретар США Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет, віце-президент Джей Ді Венс та спецпредставник Кіт Келлог у Європі обговорюватимуть деталі того, як покласти край цій війні. За словами, Трамп "готовий до дій, щоб залучити до переговорів всі сторони".

Пізніше, цієї ночі з'явилося відео заяви Трампа з борту Air Force One, де він, як повідомляється, підтвердив контакти з Путіним. Кадри показала інформаційна агенція Reuters.

Спершу на зауваження журналіста, що неоднозначні відповіді Трампа можуть змусити людей припустити, що він регулярно розмовляє з Путіним, президент ША сказав, що вони можуть припустити, "в цьому є сенс".

"Я вірю, що ми досягаємо прогресу. Ми хочемо зупинити російсько-українську війну", - заявив президент США.

Крім того, Трамп зазначив, що Штати підтримують контакти з Росією та Україною.

"Ми розмовляємо з обома сторонами", - сказав американський лідер.

При цьому на питання про можливість зустрічі з Путіним він заявив, що "може уявити собі зустріч з ним у правильний час".