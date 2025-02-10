Был ли разговор? Что известно о контактах Трампа с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по окончанию войны в Украине имеют "прогресс". Он подтвердил СМИ контакты с российским диктатором Владимиром Путиным и допустил встречу с ним "в подходящий момент".
РБК-Украина в материале собрало все, что известно о контактах Трампа с Путиным по окончанию российско-украинской войны.
На днях американский таблоид New York Post обнародовал репортаж своего корреспондента на борту самолета Трампа Air Force One, в котором сказано, что американский президент провел телефонный разговор с Путиным об окончании российско-украинской войны.
Как писало СМИ, Трамп не уточнил, когда именно говорил с Путиным, но высказал мнение, что Путину якобы "небезразличны" убийства на поле боя.
Глава Белого дома во время разговора с журналистами в очередной раз заявил, что трехлетней войны "никогда бы не произошло", если бы он был президентом в 2022 году. Поскольку у него "всегда были хорошие отношения с Путиным".
Впрочем, когда у Трампа спросили, сколько раз он говорил с главой Кремля, он не стал отвечать, сказав: "Лучше я не буду говорить". Зато американский лидер заверил, что он имеет конкретный план прекращения войны.
"Я надеюсь, что это произойдет быстро. Каждый день гибнут люди. Эта война такая плохая в Украине. Я хочу покончить с этим проклятым делом", - сказал Трамп.
На борту Air Force One он обратился к советнику по национальной безопасности Майку Волцу, который присоединился к нему в его кабинете в самолете, и сказал: "Давайте начнем эти встречи".
"Они хотят встретиться. Каждый день гибнут люди. Гибнут молодые красивые солдаты. С обеих сторон. По всему полю боя", - цитирует президента США американский таблоид.
Во время общения с New York Post глава Белого дома также заявил, что хочет заключить соглашение с президентом Украины Владимиром Зеленским на 500 млн долларов о доступе к редкоземельным металлам и газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании. Впрочем, подробностей этого соглашения он не привел.
После этого появилось заявление спикера российского диктатора Дмитрия Пескова. Он не смог подтвердить или опровергнуть информацию о разговоре Трампа и Путина. При этом Песков добавил, что коммуникации между Москвой и Вашингтоном "возникают по разным каналам".
Отметим, что еще до инаугурации Трампа появлялись сообщения о том, что он имел контакты с российским диктатором. Впрочем, осенью прошлого года, тогда будущий президент США отказывался сообщать, общался ли он с Путиным, но заявлял, что "это было бы разумно".
Примечательно, что на днях прозвучало заявление советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Майка Волца. Он в эфире канала NBC News сказал, что Трамп собирается закончить войну в Украине, но Европа должна предоставить Украине гарантии безопасности.
Вместо этого, по его словам, Трамп будет стремиться "возместить" стоимость военной помощи Украине с помощью "партнерства с украинцами в плане их редкоземельных металлов, их природных ресурсов, их нефти и газа, а также покупки наших ресурсов".
Волц анонсировал, что на этой неделе госсекретарь США Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпредставитель Кит Келлог в Европе будут обсуждать детали того, как положить конец этой войне. По словам, Трамп "готов к действиям, чтобы привлечь к переговорам все стороны".
Позже, этой ночью появилось видео заявления Трампа с борта Air Force One, где он, как сообщается, подтвердил контакты с Путиным. Кадры показало информационное агентство Reuters.
Сперва на замечание журналиста, что неоднозначные ответы Трампа могут заставить людей предположить, что он регулярно разговаривает с Путиным, президент США сказал, что они могут предположить, "в этом есть смысл".
"Я верю, что мы достигаем прогресса. Мы хотим остановить российско-украинскую войну", - заявил президент США.
Кроме того, Трамп отметил, что Штаты поддерживают контакты с Россией и Украиной.
"Мы разговариваем с обеими сторонами", - сказал американский лидер.
При этом на вопрос о возможности встречи с Путиным он заявил, что "может представить себе встречу с ним в правильное время".
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп допустил встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
"Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе", - заявил американский лидер 7 февраля.
Также он ответил на вопрос о том, где именно может пройти встреча. По его словам, местом встречи может быть Вашингтон. Поскольку, как говорит Трамп, он не планирует ехать в Киев.
Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая будет проходить в Германии 14-16 февраля. CBS News анонсировало, что на полях этой конференции может состояться встреча Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
В Мюнхене также будет и спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог. Как он сам анонсировал, на полях Мюнхенской конференции он проведет дискуссии с лидерами Евросоюза по окончанию российско-украинской войны, чтобы понять их позиции. Впрочем, он не будет представлять на мероприятии план Трампа по окончанию войны. Поскольку, по словам Келлога, это должен сделать сам президент США.
Что касается позиции украинской стороны, то в Киеве неоднократно подчеркивали необходимость сильных гарантий безопасности не только от Европы, но и от США.
Так, в опубликованном вчера интервью президент Владимир Зеленский заявил, что он был бы готов к любому формату переговоров с Россией, если бы получил четкое понимание, что США и Европа не оставят Украину.
Также в этом же интервью глава государства подчеркнул, что завершение войны РФ против Украины в 2025 году возможно. Подробнее о том, как это видит Зеленский - читайте здесь.
При подготовке материала использовались публикации New York Post, CBS News, Reuters.
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