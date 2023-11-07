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Ціни на газ в Україні зростають четвертий місяць поспіль: скільки коштує паливо

Україна, Вівторок 07 листопада 2023 15:54
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Ціни на газ в Україні зростають четвертий місяць поспіль: скільки коштує паливо Фото: ціни на газ зросли до 15,2 тисячі гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації природного газу в Україні за жовтень 2023 року. Вартість становила 15 196 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 2,3% більше, ніж на місяць раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані міністерства.

Таким чином газ дорожчає четвертий місяць поспіль. Проте за останній рік ціна опустилася у 2,5 рази.

Ціни на газ в Україні зростають четвертий місяць поспіль: скільки коштує паливо

Середня ціна газу розраховується за формулою для цілей Податкового кодексу України щодо стягнення рентної плати за використання надр.

Прогноз ціни на газ

Після різкого зростання з середини 2021 року ціни на газ з початку 2023 року в Європі впали, і в даний час ринок прогнозує рівень близько 50 євро/МВтч (близько 550 доларів за тисячу кубометрів) взимку 2023-2024 років, що є зниженням на 30 % порівняно із зимою 2022-2023 років.

За прогнозом НБУ, ціни на природний газ на європейському ринку після сезонного зростання в опалювальний період поступово знижуватимуться. Цьому сприятимуть збільшенню виробництва ЗПГ у США та країнах Африки, подальша орієнтація постачання дешевшого російського газу до Китаю та Індії, що зменшуватиме попит на нього з боку цих країн на інших ринках, а також більш збалансоване накопичення запасів у зв'язку з поставками СПГ.

НБУ прогнозує, що у 2023 році ціни впадуть на 61,9% до 517,1 доларів за тисячу кубометрів, у 2024 році зростуть на 2,9% до 532,3 доларів, у 2025 році впадуть на 18,9% до 431,8 доларів.

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