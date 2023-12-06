Будут ли расти тарифы на газ этой зимой: что говорят в "Нафтогазе"

В этот отопительный сезон цены на газ в Украине расти не будут. Хотя рост стоимости газа в будущем неизбежен.

"Во время этого отопительного сезона цены будут стабильны. И "Нафтогаз" со своей стороны это подтверждает. Второе. На самом деле реформа и введение рынка энергии в Украине неизбежна, это произойдет рано или поздно", - сказал он.

Чернышов объясняет: для индустрии, для ее развития, для стабильности важно, чтобы это произошло раньше чем позже.

"Но должны учитывать и ситуацию с войной, и стабильность, и другие процессы. Безусловно, наши потребители должны быть защищены, и это наш главный приоритет", - отметил он.

Глава правления НАК подтвердил, что международные партнеры отмечают необходимость либерализации цен на энергию, в частности на газ и электроэнергию.

"Есть известный всем нам документ (приоритетные условия от США для финансовой поддержки Украины - ред.) об ожиданиях с точки зрения реформ, где также четко определена либерализация цен на электроэнергию и газ. Но все же сроки введения реформы рынка энергии будут зависеть от решения украинского государства и от фактической ситуации, которая складывается у нас внутри страны", - подчеркнул Чернышов.

Цены на газ в Украине

Во время военного положения в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду. Поэтому сейчас действуют следующие цены на газ:

для населения - 7,96 гривен за кубометр.

В то же время, цены для промышленных предприятий в Украине растут четвертый месяц подряд. В октябре стоимость составила 15 196 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС, что на 2,3% больше, чем месяцем ранее. Однако за последний год цена опустилась в 2,5 раза.

Отметим, некоторые категории украинцев могут не платить по счетам за газ в полном размере. Скидка предоставляется за абсолютно весь потребленный объем газа. Что это за категории и как оформить скидку - читайте в материале РБК-Украина.