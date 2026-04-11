Бізнес » Енергетика

Чи будуть відключення світла в Україні на Великдень: прогноз на 12 квітня

19:48 11.04.2026 Сб
В Укренерго звернулися із проханням до українців
aimg Антон Корж
Чи будуть відключення світла в Україні на Великдень: прогноз на 12 квітня Ілюстративне фото: 12 квітня, обіцяють енергетики, світло в Україні буде весь день (Getty Images)

В Україні на Великдень, 12 квітня, не заплановано відключень електроенергії для побутових споживачів. Також не прогнозується використання графіків обмежень для промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram НЕК "Укренерго".

Зазначаэться, що протягом 12 квітня обмеження енергоспоживання в усіх регіонах не планується. Зі світлом весь день будуть як побутові споживачі, так і промисловість.

В "Укренерго" також просять ощадливо споживати електроенергію. Особливо це стосується годин пікового навантаження - з 18:00 до 22:00, коли споживання традиційно росте.

Чи будуть відключення світла в Україні на Великдень: прогноз на 12 квітняФото: Укренерго

Зазначимо, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко запевнила, що на Великодень усі українські родини будуть зі світлом. За її словами, енергетики роблять усе можливе, щоб на великодні свята вимкнень не було.

Ситуація зі світлом в Україні: коли чекати на стабілізацію

Експерти прогнозують, що після проходження важкої зими з постійними терактами РФ стабілізація енергосистеми можлива вже у квітні. Навантаження на мережі впаде внаслідок підвищення температури та завершення опалювального сезону.

Водночас, згідно з прогнозами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, графіки відключень світла можуть знову застосовувати щодня вже влітку. Це пов'язано із сезонним зростанням рівня споживання.

Уряд вже розпочав підготовку до наступного опалювального сезону. Міністр енергетики Денис Шмигаль анонсував будівництво об'єктів нової генерації загальною потужністю 1,3 ГВт. Це допоможе пройти опалювальний сезон краще, ніж минулий.

Росіяни будують нову базу для пуску "Шахедів": розкрито місце та деталі
100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч 100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій