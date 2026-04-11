Чи будуть відключення світла в Україні на Великдень: прогноз на 12 квітня

В Україні на Великдень, 12 квітня, не заплановано відключень електроенергії для побутових споживачів. Також не прогнозується використання графіків обмежень для промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram НЕК "Укренерго".

Зазначаэться, що протягом 12 квітня обмеження енергоспоживання в усіх регіонах не планується. Зі світлом весь день будуть як побутові споживачі, так і промисловість.

В "Укренерго" також просять ощадливо споживати електроенергію. Особливо це стосується годин пікового навантаження - з 18:00 до 22:00, коли споживання традиційно росте.

Зазначимо, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко запевнила, що на Великодень усі українські родини будуть зі світлом. За її словами, енергетики роблять усе можливе, щоб на великодні свята вимкнень не було.