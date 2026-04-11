ua en ru
Сб, 11 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Будут ли отключения света в Украине на Пасху: прогноз на 12 апреля

19:48 11.04.2026 Сб
2 мин
В Укрэнерго обратились с просьбой к украинцам
aimg Антон Корж
Будут ли отключения света в Украине на Пасху: прогноз на 12 апреля Иллюстративное фото: 12 апреля, обещают энергетики, свет в Украине будет весь день (Getty Images)

В Украине на Пасху, 12 апреля, не запланировано отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Также не прогнозируется использование графиков ограничений для промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram НЭК "Укрэнерго".

Читайте также: Графики есть, но на несколько часов: где и как 11 апреля в Украине выключают свет

Отмечается, что в течение 12 апреля ограничения энергопотребления во всех регионах не планируется. Со светом весь день будут как бытовые потребители, так и промышленность.

В "Укрэнерго" также просят экономно потреблять электроэнергию. Особенно это касается часов пиковой нагрузки - с 18:00 до 22:00, когда потребление традиционно растет.

Будут ли отключения света в Украине на Пасху: прогноз на 12 апреляФото: Укрэнерго

Отметим, премьер-министр Украины Юлия Свириденко заверила, что на Пасху все украинские семьи будут со светом. По ее словам, энергетики делают все возможное, чтобы на пасхальные праздники отключений не было.

Ситуация со светом в Украине: когда ждать стабилизации

Эксперты прогнозируют, что после прохождения тяжелой зимы с постоянными терактами РФ стабилизация энергосистемы возможна уже в апреле. Нагрузка на сети упадет вследствие повышения температуры и завершения отопительного сезона.

В то же время, согласно прогнозам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, графики отключений света могут снова применять ежедневно уже летом. Это связано с сезонным ростом уровня потребления.

Правительство уже начало подготовку к следующему отопительному сезону. Министр энергетики Денис Шмыгаль анонсировал строительство объектов новой генерации общей мощностью 1,3 ГВт. Это поможет пройти отопительный сезон лучше, чем прошлый.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Пасха Укрэнерго Графики отключения света Отключения света
Новости
Россияне строят новую базу для пуска "Шахедов": раскрыто место и детали
Аналитика
100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой
Ульяна Безпалько, Милан Лелич 100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой