Будут ли отключения света в Украине на Пасху: прогноз на 12 апреля

В Украине на Пасху, 12 апреля, не запланировано отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Также не прогнозируется использование графиков ограничений для промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что в течение 12 апреля ограничения энергопотребления во всех регионах не планируется. Со светом весь день будут как бытовые потребители, так и промышленность.

В "Укрэнерго" также просят экономно потреблять электроэнергию. Особенно это касается часов пиковой нагрузки - с 18:00 до 22:00, когда потребление традиционно растет.

Фото: Укрэнерго

Отметим, премьер-министр Украины Юлия Свириденко заверила, что на Пасху все украинские семьи будут со светом. По ее словам, энергетики делают все возможное, чтобы на пасхальные праздники отключений не было.