На Великдень українці будуть зі світлом? Свириденко дала оптимістичний прогноз

12:57 11.04.2026 Сб
2 хв
Чи чекати на відключення електроенергії?
aimg Тетяна Степанова
На Великдень українці будуть зі світлом? Свириденко дала оптимістичний прогноз Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (Getty Images)

Енергетики роблять усе можливе, щоб на великодні свята українські родини були зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

Прем'єр розповіла, що провела координаційну нараду з керівництвом "Укренерго" та іншими причетними щодо поточної ситуації в енергосистемі.

Скоординували спільні дії для підтримки стабільної роботи енергосистеми, зокрема щодо збільшення імпорту електричної енергії.

"Енергосистема працює стабільно. Робимо все можливе, щоб найближчими днями електропостачання було забезпечене - без графіків і відключень. Важливо, щоб у великодні дні українські родини були зі світлом", - зазначила Свириденко.

Ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, згідно з прогнозами експертів, стабілізація енергосистеми можлива вже у квітні. Навантаження на мережі впаде внаслідок підвищення температури та завершення опалювального сезону.

Водночас, згідно з прогнозами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, графіки відключень світла можуть знову застосовувати щодня вже влітку. Це пов'язано із сезонним зростанням рівня споживання.

РБК-Україна раніше писало, що уряд вже розпочав підготовку до наступного опалювального сезону. Міністр енергетики Денис Шмигаль анонсував будівництво об'єктів нової генерації загальною потужністю 1,3 ГВт.

Великдень Юлія Свириденко Графіки відключення світла Електроенергія Відключеня світла
Росіяни будують нову базу для пуску "Шахедів": розкрито місце та деталі
Росіяни будують нову базу для пуску "Шахедів": розкрито місце та деталі
