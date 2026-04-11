На Великдень українці будуть зі світлом? Свириденко дала оптимістичний прогноз
Енергетики роблять усе можливе, щоб на великодні свята українські родини були зі світлом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.
Прем'єр розповіла, що провела координаційну нараду з керівництвом "Укренерго" та іншими причетними щодо поточної ситуації в енергосистемі.
Скоординували спільні дії для підтримки стабільної роботи енергосистеми, зокрема щодо збільшення імпорту електричної енергії.
"Енергосистема працює стабільно. Робимо все можливе, щоб найближчими днями електропостачання було забезпечене - без графіків і відключень. Важливо, щоб у великодні дні українські родини були зі світлом", - зазначила Свириденко.
Ситуація зі світлом в Україні
Нагадаємо, згідно з прогнозами експертів, стабілізація енергосистеми можлива вже у квітні. Навантаження на мережі впаде внаслідок підвищення температури та завершення опалювального сезону.
Водночас, згідно з прогнозами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, графіки відключень світла можуть знову застосовувати щодня вже влітку. Це пов'язано із сезонним зростанням рівня споживання.
РБК-Україна раніше писало, що уряд вже розпочав підготовку до наступного опалювального сезону. Міністр енергетики Денис Шмигаль анонсував будівництво об'єктів нової генерації загальною потужністю 1,3 ГВт.