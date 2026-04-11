На Великдень українці будуть зі світлом? Свириденко дала оптимістичний прогноз

Енергетики роблять усе можливе, щоб на великодні свята українські родини були зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

Прем'єр розповіла, що провела координаційну нараду з керівництвом "Укренерго" та іншими причетними щодо поточної ситуації в енергосистемі.

Скоординували спільні дії для підтримки стабільної роботи енергосистеми, зокрема щодо збільшення імпорту електричної енергії.

"Енергосистема працює стабільно. Робимо все можливе, щоб найближчими днями електропостачання було забезпечене - без графіків і відключень. Важливо, щоб у великодні дні українські родини були зі світлом", - зазначила Свириденко.