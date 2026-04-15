Чи будуть у четвер діяти графіки відключень світла? Прогноз на 16 квітня

У четвер, 16 квітня, застосування заходів обмеження споживання електроенергії в Україні не планується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".
Попри те, що обмеження споживання протягом доби застосовуватись не будуть, всіх українців закликали перенести енергоємні процеси на денний час - з 10:00 до 16:00. В цей період робота сонячних станцій найпродуктивніша.
Крім того, в "Укренерго" просять ощадливо споживати електроенергію у вечірні години - з 18:00 до 22:00.
Варто зазначити, що сьогодні, 15 квітня, графіки відключення світла в Україні не діють.
Нагадаємо, 14 квітня через пошкодження кабельної лінії північна частина Чернігова була знеструмлена. Без світла залишалися 4300 абонентів.
Зазначимо, в "Укренерго" нещодавно пояснили, чому в Україні знову стали актуальними графіки погодинних відключень. Основною причиною названо дефіцит потужності в енергосистемі, спричинений наслідками атак РФ.
Згідно з прогнозом експертів, після проходження важкої зими з постійними терактами РФ стабілізація енергосистеми можлива вже у квітні. Навантаження на мережі впаде внаслідок підвищення температури та завершення опалювального сезону.
Водночас директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що графіки відключень світла можуть знову застосовувати щодня вже влітку. Це пов'язано із сезонним зростанням рівня споживання.