Будут ли в четверг действовать графики отключений света? Прогноз на 16 апреля

Несмотря на то, что ограничения потребления в течение суток применяться не будут, всех украинцев призвали перенести энергоемкие процессы на дневное время - с 10:00 до 16:00. В этот период работа солнечных станций самая продуктивная.

Кроме того, в "Укрэнерго" просят экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы - с 18:00 до 22:00.

Стоит отметить, что сегодня, 15 апреля, графики отключения света в Украине не действуют.

Напомним, 14 апреля из-за повреждения кабельной линии северная часть Чернигова была обесточена. Без света оставались 4300 абонентов.

Отметим, в "Укрэнерго" недавно объяснили, почему в Украине снова стали актуальными графики почасовых отключений. Основной причиной назван дефицит мощности в энергосистеме, вызванный последствиями атак РФ.