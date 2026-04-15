Будут ли в четверг действовать графики отключений света? Прогноз на 16 апреля

В четверг, 16 апреля, применение мер ограничения потребления электроэнергии в Украине не планируется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".
Несмотря на то, что ограничения потребления в течение суток применяться не будут, всех украинцев призвали перенести энергоемкие процессы на дневное время - с 10:00 до 16:00. В этот период работа солнечных станций самая продуктивная.
Кроме того, в "Укрэнерго" просят экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы - с 18:00 до 22:00.
Стоит отметить, что сегодня, 15 апреля, графики отключения света в Украине не действуют.
Напомним, 14 апреля из-за повреждения кабельной линии северная часть Чернигова была обесточена. Без света оставались 4300 абонентов.
Отметим, в "Укрэнерго" недавно объяснили, почему в Украине снова стали актуальными графики почасовых отключений. Основной причиной назван дефицит мощности в энергосистеме, вызванный последствиями атак РФ.
Согласно прогнозу экспертов, после прохождения тяжелой зимы с постоянными терактами РФ стабилизация энергосистемы возможна уже в апреле. Нагрузка на сети упадет вследствие повышения температуры и завершения отопительного сезона.
В то же время директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что графики отключений света могут снова применять ежедневно уже летом. Это связано с сезонным ростом уровня потребления.