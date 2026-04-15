ua en ru
Ср, 15 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Чи будуть у четвер діяти графіки відключень світла? Прогноз на 16 квітня

20:52 15.04.2026 Ср
2 хв
"Укренерго" закликало перенести енергоємні процеси на певні години
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: в Україні 16 квітня відключення світла не прогнозуються (Getty Images)

У четвер, 16 квітня, застосування заходів обмеження споживання електроенергії в Україні не планується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".

Попри те, що обмеження споживання протягом доби застосовуватись не будуть, всіх українців закликали перенести енергоємні процеси на денний час - з 10:00 до 16:00. В цей період робота сонячних станцій найпродуктивніша.

Крім того, в "Укренерго" просять ощадливо споживати електроенергію у вечірні години - з 18:00 до 22:00.

Варто зазначити, що сьогодні, 15 квітня, графіки відключення світла в Україні не діють.

Нагадаємо, 14 квітня через пошкодження кабельної лінії північна частина Чернігова була знеструмлена. Без світла залишалися 4300 абонентів.

Зазначимо, в "Укренерго" нещодавно пояснили, чому в Україні знову стали актуальними графіки погодинних відключень. Основною причиною названо дефіцит потужності в енергосистемі, спричинений наслідками атак РФ.

Згідно з прогнозом експертів, після проходження важкої зими з постійними терактами РФ стабілізація енергосистеми можлива вже у квітні. Навантаження на мережі впаде внаслідок підвищення температури та завершення опалювального сезону.

Водночас директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що графіки відключень світла можуть знову застосовувати щодня вже влітку. Це пов'язано із сезонним зростанням рівня споживання.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Укренерго Графіки відключення світла Електроенергія
Новини
Сирський назвав площу звільненої від росіян території України за березень
Аналітика
