Чи будуть у четвер діяти графіки відключень світла? Прогноз на 16 квітня

У четвер, 16 квітня, застосування заходів обмеження споживання електроенергії в Україні не планується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву " Укренерго ".

Попри те, що обмеження споживання протягом доби застосовуватись не будуть, всіх українців закликали перенести енергоємні процеси на денний час - з 10:00 до 16:00. В цей період робота сонячних станцій найпродуктивніша.

Крім того, в "Укренерго" просять ощадливо споживати електроенергію у вечірні години - з 18:00 до 22:00.

Варто зазначити, що сьогодні, 15 квітня, графіки відключення світла в Україні не діють.

Нагадаємо, 14 квітня через пошкодження кабельної лінії північна частина Чернігова була знеструмлена. Без світла залишалися 4300 абонентів.

Зазначимо, в "Укренерго" нещодавно пояснили, чому в Україні знову стали актуальними графіки погодинних відключень. Основною причиною названо дефіцит потужності в енергосистемі, спричинений наслідками атак РФ.