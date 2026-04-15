Будут ли в четверг действовать графики отключений света? Прогноз на 16 апреля

20:52 15.04.2026 Ср
2 мин
"Укрэнерго" призвало перенести энергоемкие процессы на определенные часы
aimg Валерий Ульяненко
Будут ли в четверг действовать графики отключений света? Прогноз на 16 апреля Иллюстративное фото: в Украине 16 апреля отключения света не прогнозируются (Getty Images)

В четверг, 16 апреля, применение мер ограничения потребления электроэнергии в Украине не планируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".

Читайте также: РФ атаковала энергообъект на Черниговщине: ряд населенных пунктов без света

Несмотря на то, что ограничения потребления в течение суток применяться не будут, всех украинцев призвали перенести энергоемкие процессы на дневное время - с 10:00 до 16:00. В этот период работа солнечных станций самая продуктивная.

Кроме того, в "Укрэнерго" просят экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы - с 18:00 до 22:00.

Стоит отметить, что сегодня, 15 апреля, графики отключения света в Украине не действуют.

Отключения света в Украине

Напомним, 14 апреля из-за повреждения кабельной линии северная часть Чернигова была обесточена. Без света оставались 4300 абонентов.

Отметим, в "Укрэнерго" недавно объяснили, почему в Украине снова стали актуальными графики почасовых отключений. Основной причиной назван дефицит мощности в энергосистеме, вызванный последствиями атак РФ.

Согласно прогнозу экспертов, после прохождения тяжелой зимы с постоянными терактами РФ стабилизация энергосистемы возможна уже в апреле. Нагрузка на сети упадет вследствие повышения температуры и завершения отопительного сезона.

В то же время директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что графики отключений света могут снова применять ежедневно уже летом. Это связано с сезонным ростом уровня потребления.

Укрэнерго Графики отключения света Электроэнергия
