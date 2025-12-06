ua en ru
Сб, 06 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Чи будуть більше відключати в холодні дні: в "Укренерго" зробили прогноз щодо графіків

Україна, Субота 06 грудня 2025 22:50
UA EN RU
Чи будуть більше відключати в холодні дні: в "Укренерго" зробили прогноз щодо графіків Фото: глава правління національної енергетичної компанії "Укренерго" Віталій Зайченко (Олег Момот, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Графіки відключень електроенергії для населення не стануть довшими, коли на вулиці стане холодніше, оскільки зросте не тільки споживання, але й величина навантаження під відключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника НЕК "Укренерго" Віталія Зайченка в ефірі телемарафону.

"Я б не сказав, що якщо вдарять морози, вимикатимуть світло на довше. Тому що зі збільшенням морозів, звичайно, споживання росте, але й росте величина навантаження, яка заведена під графіки погодинних відключень. Тому графіки будуть залишатися на такому ж рівні", - запевнив він.

До того ж, за словами Зайченка, є можливість покращити графіки відключень. Навіть при морозній погоді сонячні дні будуть впливати на споживання в енергосистеми.

"Якщо буде сонячно, графіків буде менше однозначно", - запевнив глава "Укренерго".

Зазначимо, що станом на зараз в Україні зберігається погана ситуація з електроенергією. У неділю, 7 грудня, по всій Україні продовжать діяти графіки відключень світла. Протягом доби одночасно будуть вимикати під 3 до 4 черг одночасно. Також жорсткий графік відключень буде й в Києві.

Обмеження введено через те, що російські окупанти в ніч на 6 грудня вчинили черговий масований терористичний акт, атакувавши Україну понад 600 дронів та понад 50 ракет. Більшість цілей було знищено Силами оборони України.

Зокрема росіяни атакували енергетичні об’єкти у шести регіонах України. Через наслідки атаки українські АЕС знову вимушено скоротили генерацію. Детальніше про наслідки чергового російського теракту читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Україна Графіки відключення світла Відключеня світла
Новини
Буданов про переговори в Абу-Дабі: вони мають бути в тіні
Буданов про переговори в Абу-Дабі: вони мають бути в тіні
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни