Чи будуть більше відключати в холодні дні: в "Укренерго" зробили прогноз щодо графіків
Графіки відключень електроенергії для населення не стануть довшими, коли на вулиці стане холодніше, оскільки зросте не тільки споживання, але й величина навантаження під відключення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника НЕК "Укренерго" Віталія Зайченка в ефірі телемарафону.
"Я б не сказав, що якщо вдарять морози, вимикатимуть світло на довше. Тому що зі збільшенням морозів, звичайно, споживання росте, але й росте величина навантаження, яка заведена під графіки погодинних відключень. Тому графіки будуть залишатися на такому ж рівні", - запевнив він.
До того ж, за словами Зайченка, є можливість покращити графіки відключень. Навіть при морозній погоді сонячні дні будуть впливати на споживання в енергосистеми.
"Якщо буде сонячно, графіків буде менше однозначно", - запевнив глава "Укренерго".
Зазначимо, що станом на зараз в Україні зберігається погана ситуація з електроенергією. У неділю, 7 грудня, по всій Україні продовжать діяти графіки відключень світла. Протягом доби одночасно будуть вимикати під 3 до 4 черг одночасно. Також жорсткий графік відключень буде й в Києві.
Обмеження введено через те, що російські окупанти в ніч на 6 грудня вчинили черговий масований терористичний акт, атакувавши Україну понад 600 дронів та понад 50 ракет. Більшість цілей було знищено Силами оборони України.
Зокрема росіяни атакували енергетичні об’єкти у шести регіонах України. Через наслідки атаки українські АЕС знову вимушено скоротили генерацію. Детальніше про наслідки чергового російського теракту читайте у матеріалі РБК-Україна.