Будут ли больше отключать в холодные дни: в "Укрэнерго" сделали прогноз по графикам

Украина, Суббота 06 декабря 2025 22:50
UA EN RU
Будут ли больше отключать в холодные дни: в "Укрэнерго" сделали прогноз по графикам Фото: глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко (Олег Момот, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Графики отключений электроэнергии для населения не станут длиннее, когда на улице станет холоднее, поскольку возрастет не только потребление, но и величина нагрузки под отключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя НЭК "Укрэнерго" Виталия Зайченко в эфире телемарафона.

"Я бы не сказал, что если ударят морозы, будут выключать свет на дольше. Потому что с увеличением морозов, конечно, потребление растет, но и растет величина нагрузки, которая заведена под графики почасовых отключений. Поэтому графики будут оставаться на таком же уровне", - заверил он.

К тому же, по словам Зайченко, есть возможность улучшить графики отключений. Даже при морозной погоде солнечные дни будут влиять на потребление в энергосистеме.

"Если будет солнечно, графиков будет меньше однозначно", - заверил глава "Укрэнерго".

Отметим, что по состоянию на сейчас в Украине сохраняется плохая ситуация с электроэнергией. В воскресенье, 7 декабря, по всей Украине продолжат действовать графики отключений света. В течение суток одновременно будут выключать под 3 до 4 очередей одновременно. Также жесткий график отключений будет и в Киеве.

Ограничения введены из-за того, что российские оккупанты в ночь на 6 декабря совершили очередной массированный террористический акт, атаковав Украину более 600 дронов и более 50 ракет. Большинство целей было уничтожено Силами обороны Украины.

В частности россияне атаковали энергетические объекты в шести регионах Украины. Из-за последствий атаки украинские АЭС снова вынужденно сократили генерацию. Подробнее о последствиях очередного российского теракта читайте в материале РБК-Украина.

