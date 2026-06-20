"Від наших сварок виграє Москва". Посол України в Польщі теж повертає свою нагороду

Посол України в Польщі Василь Боднар заявив про намір повернути отриманий раніше Кавалерський хрест Ордена "За заслуги Республіки Польща".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Боднара.

Посол зазначив, що українці сприймають Польщу передусім як друга, союзника і партнера, нагадавши про велику хвилю підтримки на початку повномасштабної війни.

Він також підкреслив, що у Києва та Варшави було й залишається багато спільних інтересів, зокрема безпекових.

Боднар наголосив, що на своїй посаді працював і працює над тим, щоб польсько-українські відносини розвивалися і складі питання вирішувалися, та відзначив, що за останні півтора року відбулося багато прогресу.

"Але я не можу залишитися осторонь від рішення, яке вважаю історично несправедливим. Розуміючи емоції, які панують в Польщі, не можу прийняти, що президента України Володимира Зеленського - друга Польщі, главу держави, яка мужньо захищається від російського агресора та боронить мир в Європі, позбавлено найвищої польської нагороди", - зазначив він.

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За його словами, в умовах війни Росії проти України, під атаками ракет і дронів, це рішення сприймається особливо болісно і емоційно, як жест щодо всього українського народу.

"За цих обставин я змушений повернути Кавалерський хрест Ордена "За заслуги Республіки Польща". Не зважаючи на сьогоднішню ситуацію, переконаний, що мудрість переможе емоції, а взаємна повага - політичну кон’юнктуру", - заявив Боднар.

Фото: посол Бондар відмовився від польської нагороди (facebook.com/Vasyl.Bodnar)

Він наголосив, що Україна та Польща можуть мати різні погляди, не погоджуватися, але не мають втрачати здатності чути одне одного і шукати рішення шляхом діалогу.

"Пам’ятаймо, що від наших сварок завжди виграє ворог - Москва. Ще раз закликаю до відвертої розмови. Впевнений, що при наявності доброї волі, ми знайдемо розумні рішення", - додав посол.