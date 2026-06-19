Сибіга відповів на рішення Польщі щодо Зеленського: ніхто не диктуватиме нам історію

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook -сторінку.

Деталі дипломатичного скандалу

Глава МЗС висловив жаль, що емоції у Варшаві змусили польських політиків піти на невиправдані та зневажливі кроки щодо Української держави.

На тлі таких безрозсудних дій він відмовився зберігати свою державну нагороду Республіки Польща - Командорський хрест із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею", яку отримав у жовтні 2022 року.

"Невдовзі поверну його Польщі. Справа не в орденах, а в ставленні. Ми завжди виступали за підхід взаємної поваги - навіть коли йдеться про складні та проблемні теми", - наголосив міністр.

Читайте також: Президент Польщі позбавив Зеленського Ордена Білого Орла

Він підкреслив, що українська сторона ніколи не прагнула цього конфлікту і протягом півтора року активно працювала над врегулюванням суперечностей, зокрема деполітизацією історичних питань та розблокуванням пошуково-ексгумаційних робіт.

Фото: Сибіга поверне нагороду Варшаві (facebook.com/andrij.sybiha)

Наразі такі роботи вже тривають у Гуті-Пеняцькій на запит поляків.

Андрій Сибіга назвав нинішнє загострення контрпродуктивним та неприпустимим.

"Жоден президент іншої країни не буде диктувати нам нашу історію", - заявив очільник дипломатичного відомства.

Він висловив сподівання, що згодом польська сторона повернеться до рівноправного діалогу, який відповідає союзницьким відносинам на тлі протидії спільному ворогу в Москві.