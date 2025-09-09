Будет ли в Украине зимняя вступительная кампания: что говорят в УЦОКО

Фото: в УЦОКО ответили, будет ли в Украине зимняя вступительная кампания (Getty Images)

Внедрение в Украине зимней вступительной кампании пока не рассматривается.

Как сообщает РБК-Украина, сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко в комментарии "Укринформу".

"Сейчас об этом (внедрение зимней вступительной кампании - ред.) речь не идет", - сказала Вакуленко. В то же время она отметила, что по поручению правительства УЦОКО вместе с Министерством образования и науки изучает этот вопрос. "Сейчас вы слышали о возможности "нулевого курса", то есть подготовку для повторной сдачи экзаменов в следующем году. Если будут подобные решения приниматься, мы, безусловно, о них сообщим", - добавила директор УЦОКО.