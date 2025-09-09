ua en ru
Будет ли в Украине зимняя вступительная кампания: что говорят в УЦОКО

Вторник 09 сентября 2025 20:11
Будет ли в Украине зимняя вступительная кампания: что говорят в УЦОКО Фото: в УЦОКО ответили, будет ли в Украине зимняя вступительная кампания (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Внедрение в Украине зимней вступительной кампании пока не рассматривается.

Как сообщает РБК-Украина, сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко в комментарии "Укринформу".

"Сейчас об этом (внедрение зимней вступительной кампании - ред.) речь не идет", - сказала Вакуленко.

В то же время она отметила, что по поручению правительства УЦОКО вместе с Министерством образования и науки изучает этот вопрос.

"Сейчас вы слышали о возможности "нулевого курса", то есть подготовку для повторной сдачи экзаменов в следующем году. Если будут подобные решения приниматься, мы, безусловно, о них сообщим", - добавила директор УЦОКО.

Зимнее поступление в вузы

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении упростить условия поступления в украинские высшие учебные заведения. Среди предложений - введение зимней вступительной кампании для абитуриентов.

По словам президента, нововведение позволит абитуриентам не ждать целый год, если по каким-то причинам они не смогли поступить во время летней кампании.

"Была идея, в частности, зимней вступительной кампании, чтобы не приходилось ждать год, если летом не удалось пройти по конкурсу. Были и другие предложения - на все надо максимально внимательно посмотреть и дать надлежащие ответы", - сказал Зеленский.

Также Министерство образования и науки предлагает ввести в Украине новый "инструмент" для абитуриентов, которые не сдали национальный мультипредметный тест (НМТ). Речь идет о так называемом "нулевом курсе".

