Чи братиме Словаччина участь у гарантіях безпеки для України: що каже Фіцо

"Я бажаю доброго, справедливого миру. Я бажаю якомога швидше знайти рішення щодо гарантій безпеки. У цьому Словаччина, як мала країна, не може відігравати вирішальну роль, але ми підтримуємо всі ініціативи, які ведуть до припинення вогню. Всі ініціативи, які ведуть до миру", - сказав Фіцо.

Він нагадав, що погоджувався з "формулою Зеленського", а також іншими мирними планами.

Словацький прем'єр додав, що шлях України до ЄС може бути складним, тому Братислава пропонує досвід словацького уряду в процесі вступу до Євросоюзу.