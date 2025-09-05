UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Чи братиме Словаччина участь у гарантіях безпеки для України: що каже Фіцо

Фото: прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Словаччина не може відігравати вирішальну роль у гарантіях безпеки для України, але підтримує всі ініціативи, які ведуть до припинення вогню та миру.

Як повідомляє РБК-Україна, про це прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським в Ужгороді.

"Я бажаю доброго, справедливого миру. Я бажаю якомога швидше знайти рішення щодо гарантій безпеки. У цьому Словаччина, як мала  країна, не може відігравати вирішальну роль, але ми підтримуємо всі ініціативи, які ведуть до припинення вогню. Всі ініціативи, які ведуть до миру", - сказав Фіцо.

Він нагадав, що погоджувався з "формулою Зеленського", а також іншими мирними планами.

Словацький прем'єр додав, що шлях України до ЄС може бути складним, тому Братислава пропонує досвід словацького уряду в процесі вступу до Євросоюзу. 

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, вчора, 4 вересня, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни "коаліції рішучих" завершили підготовку гарантій безпеки для України.

За його словами, 26 країни вже готові відправити своїх солдатів в Україну або підтримувати таку місію.

Водночас президент України Володимир Зеленський, коментуючи можливе відправлення іноземного контингенту в Україну, зазначив, що точно йдеться про тисячі солдатів.

Сьогодні під час зустрічі зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо Зеленський запропонував Словаччині стати частиною системи гарантій безпеки для України.

