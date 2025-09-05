Чи братиме Словаччина участь у гарантіях безпеки для України: що каже Фіцо

Словаччина не може відігравати вирішальну роль у гарантіях безпеки для України, але підтримує всі ініціативи, які ведуть до припинення вогню та миру.
Як повідомляє РБК-Україна, про це прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським в Ужгороді.
"Я бажаю доброго, справедливого миру. Я бажаю якомога швидше знайти рішення щодо гарантій безпеки. У цьому Словаччина, як мала країна, не може відігравати вирішальну роль, але ми підтримуємо всі ініціативи, які ведуть до припинення вогню. Всі ініціативи, які ведуть до миру", - сказав Фіцо.
Він нагадав, що погоджувався з "формулою Зеленського", а також іншими мирними планами.
Словацький прем'єр додав, що шлях України до ЄС може бути складним, тому Братислава пропонує досвід словацького уряду в процесі вступу до Євросоюзу.
Нагадаємо, вчора, 4 вересня, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни "коаліції рішучих" завершили підготовку гарантій безпеки для України.
За його словами, 26 країни вже готові відправити своїх солдатів в Україну або підтримувати таку місію.
Водночас президент України Володимир Зеленський, коментуючи можливе відправлення іноземного контингенту в Україну, зазначив, що точно йдеться про тисячі солдатів.
Сьогодні під час зустрічі зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо Зеленський запропонував Словаччині стати частиною системи гарантій безпеки для України.