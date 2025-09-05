RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Будет ли Словакия участвовать в гарантиях безопасности для Украины: что говорит Фицо

Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Словакия не может играть решающую роль в гарантиях безопасности для Украины, но поддерживает все инициативы, которые ведут к прекращению огня и миру.

Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде.

"Я желаю доброго, справедливого мира. Я желаю как можно скорее найти решение по гарантиям безопасности. В этом Словакия, как малая страна, не может играть решающую роль, но мы поддерживаем все инициативы, которые ведут к прекращению огня. Все инициативы, которые ведут к миру", - сказал Фицо.

Он напомнил, что соглашался с "формулой Зеленского", а также другими мирными планами.

Словацкий премьер добавил, что путь Украины в ЕС может быть сложным, поэтому Братислава предлагает опыт словацкого правительства в процессе вступления в Евросоюз.

 

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, вчера, 4 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны "коалиции решительных" завершили подготовку гарантий безопасности для Украины.

По его словам, 26 страны уже готовы отправить своих солдат в Украину или поддерживать такую миссию.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможную отправку иностранного контингента в Украину, отметил, что точно речь идет о тысячах солдат.

Сегодня во время встречи со словацким премьером Робертом Фицо Зеленский предложил Словакии стать частью системы гарантий безопасности для Украины.

