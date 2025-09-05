Будет ли Словакия участвовать в гарантиях безопасности для Украины: что говорит Фицо

"Я желаю доброго, справедливого мира. Я желаю как можно скорее найти решение по гарантиям безопасности. В этом Словакия, как малая страна, не может играть решающую роль, но мы поддерживаем все инициативы, которые ведут к прекращению огня. Все инициативы, которые ведут к миру", - сказал Фицо.

Он напомнил, что соглашался с "формулой Зеленского", а также другими мирными планами.

Словацкий премьер добавил, что путь Украины в ЕС может быть сложным, поэтому Братислава предлагает опыт словацкого правительства в процессе вступления в Евросоюз.