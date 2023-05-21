Чи братиме Німеччина участь в коаліції винищувачів для України: відповідь Шольца

Шольц привітав план підготовки українських пілотів на винищувачах F-16, не дивлячись на те скільки часу б ця ініціативна не займала. Однак, Німеччина не братиме в цьому участі.

"Перш за все, всі знають, що ми не маємо у своєму розпорядженні таких літаків", - сказав Шольц.

Водночас канцлер відзначив, що майбутні навчання повинні стати важливим сигналом для Росії.

Інша допомога від Німеччини

За словами Шольца, Німеччина сьогодні допомагає Україні іншими важливими поставками: танками, боєприпасами та всіма засобами ППО, які мають "відношення до того, що відбувається в Україні, де український уряд і військові зараз планують наступ на початок літа"

"Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, фінансово, гуманітарно, а також за допомогою зброї", - запевнив канцлер.

Шольц зауважив, що Німеччина не лише постачає зі своїх запасів, але й забезпечила виробництво запасних частин та інших необхідних товарів, аби продовжувати допомогу Україні протягом тривалого часу.

F-16 для України

Відзначимо, що прем'єр Британії Ріші Сунак та його нідерландський колега Марк Рютте заявили про спільну роботу над створенням коаліції винищувачів для передачі Україні F-16. Після цього до ініціативи приєднались низка інших країн.

Деякий час США забороняли початок навчань для наших пілотів, однак вже під час саміту G7, голова Білого дому Джо Байден заявив про підтримку спільних зусиль союзників щодо підготовки наших воїнів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16.

РБК-Україна розповіло про те, навіщо нашим військовим винищувачі та чому союзники не поспішають їх передавати. Зокрема генерал-лейтенант Микола Олещук описав усі можливості F-16.