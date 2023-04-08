Чому Україні потрібні літаки F-16: відповідь командувача Повітряних сил

Різниця в кількості бойових літаків між Україною і Росією є одним з найбільш важливих факторів війни. Нестача літаків на озброєнні української армії призводить до нездатності відбивати всі російські удари, що своєю чергою тягне за собою збільшення кількості потерпілих від ворожих ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

Командувач Повітряних сил ЗСУ розповів чому наразі українській армії необхідні саме літаки F-16, та в чому їх особливість.

Найкращий захист тилових регіонів

За словами Олещука, в середньому наша ППО знищує близько 75% крилатих ракет та ударних дронів. Однак 25% таки долітають до своїх цілей.

"Гинуть мирні жителі, руйнується інфраструктура. F-16 можуть ефективно знищувати ці повітряні загрози ще на кордонах, не підпускаючи ракети та дрони до наших міст", - додав командир.

Перевага в повітрі - надійне прикриття передової

Російська авіація переважає українську в рази за кількістю, а головне - в окупантів технологічна перевага. У Повітряних силах наразі недостатньо сил та засобів як наземних, так і повітряних, аби ефективно захистити повітряний простір, війська на передовій та мирних жителів у прифронтовій зоні від щоденного терору ворожих ударних літаків і вертольотів.

F-16 дозволять завоювати панування в повітрі, значно ослабивши ворога, рятуючи багато життів щодня.

Фото: чому літаки F-16 важливі для України (GettyImages)

Найефективніша протидія проти застосування керованих авіабомб

Олещук повідомив, що ворог дедалі частіше застосовує керовані авіабомби масою 500 кг по всій лінії фронту. Крім того, вже навіть є ознаки підготовки до масового застосування КАБів масою 1500 кг.

Літаки росіян не заходять в зону ураження української ППО, натомість вони дистанційно завдають ударів по передній лінії та прифронтових містах.

Як результат - страждають мирні мешканці у північних, південних та східних областях.

"F-16 мають на озброєнні ракети класу «повітря-повітря» з дальністю до 180 км. Це дозволить відігнати ворожу авіацію якомога далі від наших кордонів та лінії бойового зіткнення, що мінімізує вірогідність застосування керованих авіабомб та іншого озброєння повітряного базування", - зауважив він.

Потужний удар у відповідь

За словами командира Повітряних сил, широкий спектр сучасного високоточного озброєння F-16 дозволить завдавати високоточних ударів по російських військах при контрнаступальних діях.

"Необхідно спинити атакувальні дії ворога, завоювати перевагу в повітрі, знищити шляхи постачання техніки, боєприпасів та живої сили противника. Ці завдання зможе виконати F-16", - наголосив Олещук.

Фото: чому літаки F-16 важливі для України (GettyImages)

Контроль моря

Чорне море все ще під контролем російського флоту. F-16 мають на озброєнні потужні протикорабельні ракети, які легко зможуть загнати весь ворожий флот або у порти, або на морське дно. Україні потрібно забезпечити свободу судноплавства та захист "зернових коридорів".

Льотчики - заручники старих технологій

Наявне обладнання та озброєння радянських літаків перетворює всі місії українських пілотів на смертельно небезпечні, що спричиняє непоправні втрати найкращих синів України.

"Лиш сучасні технології зроблять роботу пілотів ефективною і безпечною. Наші льотчики підготовлені та вмотивовані вчитися. І їх достатньо, щоб одночасно і воювати, і навчатись. Наші льотчики мріють про F-16, вони достойні літати на найкращих літаках", - підкреслив командир.

Справність запчастин

Україна використовує літаки 40-річної давнини. Деякі літаки удвічі старші за своїх пілотів, а підтримувати їх справність з кожним днем стає все важче.

Власні запаси запчастин виснажуються, і у союзників їх також немає. Багато питань закривається шляхом так званої “канібалізації”, але це не може тривати вічно.

"Не можна чекати, поки вся авіація зупиниться повністю. Завдяки передачі літаків зі Словаччини та Польщі вдасться певною мірою відновити авіапарк МіГ-29 кількох авіабригад, посилити спроможності у виконанні поточних бойових завдань винищувальною авіацією. Втім, для досягнення переваги в повітрі, для перемоги, нам потрібні сучасні літаки",- додав Олещук.

Фото: чому літаки F-16 важливі для України (GettyImages)

Запаси боєприпасів

Командир Повітряних сил зауважив, що запаси навіть застарілих і малоефективних радянських боєприпасів для наявного авіапарку невпинно зменшується.

Навіть маючи достатню кількість справних літаків і підготовлених льотчиків, в певний момент українська авіація залишиться без засобів ураження.

"Перехід на F-16 чи іншу західну платформу з широким асортиментом сучасного озброєння – єдиний вихід", - підкреслив він.

Нагадаємо, днями міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що готовність українців управляти літаками F-16 обговорять з політичним керівництвом країн-членів НАТО.

Своєю чргою глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що у майбутньому Україна обов’язково має отримати винищувачі F-16 чи інші літаки IV покоління.

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