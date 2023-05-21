RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Будет ли Германия участвовать в коалиции истребителей для Украины: ответ Шольца

Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Германия не планирует участвовать в будущих поставках истребителей F-16 Украине. Бундесвер не имеет вышеупомянутых самолетов в своем распоряжении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова канцлера Германии Олафа Шольца в интервью для ntv и RTL.

Шольц приветствовал план подготовки украинских пилотов на истребителях F-16, несмотря на то сколько времени бы эта инициатива не занимала. Однако, Германия не будет принимать в этом участия.

"Прежде всего, все знают, что мы не располагаем такими самолетами", - сказал Шольц.

В то же время канцлер отметил, что предстоящие учения должны стать важным сигналом для России.

Другая помощь от Германии

По словам Шольца, Германия сегодня помогает Украине другими важными поставками: танками, боеприпасами и всеми средствами ПВО, которые имеют "отношение к тому, что происходит в Украине, где украинское правительство и военные сейчас планируют наступление на начало лета"

"Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, финансово, гуманитарно, а также с помощью оружия", - заверил канцлер.

Шольц отметил, что Германия не только поставляет из своих запасов, но и обеспечила производство запасных частей и других необходимых товаров, чтобы продолжать помощь Украине в течение длительного времени.

F-16 для Украины

Отметим, что премьер Британии Риши Сунак и его нидерландский коллега Марк Рютте заявили о совместной работе по созданию коалиции истребителей для передачи Украине F-16. После этого к инициативе присоединились ряд других стран.

Некоторое время США запрещали начало учений для наших пилотов, однако уже во время саммита G7 глава Белого дома Джо Байден заявил о поддержке совместных усилий союзников по подготовке наших воинов на истребителях четвертого поколения, включая F-16.

РБК-Украина рассказала о том, зачем нашим военным истребители и почему союзники не спешат их передавать. В частности, генерал-лейтенант Николай Олещук описал все возможности F-16.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине