Будет ли Германия участвовать в коалиции истребителей для Украины: ответ Шольца

Шольц приветствовал план подготовки украинских пилотов на истребителях F-16, несмотря на то сколько времени бы эта инициатива не занимала. Однако, Германия не будет принимать в этом участия.

"Прежде всего, все знают, что мы не располагаем такими самолетами", - сказал Шольц.

В то же время канцлер отметил, что предстоящие учения должны стать важным сигналом для России.

Другая помощь от Германии

По словам Шольца, Германия сегодня помогает Украине другими важными поставками: танками, боеприпасами и всеми средствами ПВО, которые имеют "отношение к тому, что происходит в Украине, где украинское правительство и военные сейчас планируют наступление на начало лета"

"Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, финансово, гуманитарно, а также с помощью оружия", - заверил канцлер.

Шольц отметил, что Германия не только поставляет из своих запасов, но и обеспечила производство запасных частей и других необходимых товаров, чтобы продолжать помощь Украине в течение длительного времени.

F-16 для Украины

Отметим, что премьер Британии Риши Сунак и его нидерландский коллега Марк Рютте заявили о совместной работе по созданию коалиции истребителей для передачи Украине F-16. После этого к инициативе присоединились ряд других стран.

Некоторое время США запрещали начало учений для наших пилотов, однако уже во время саммита G7 глава Белого дома Джо Байден заявил о поддержке совместных усилий союзников по подготовке наших воинов на истребителях четвертого поколения, включая F-16.

РБК-Украина рассказала о том, зачем нашим военным истребители и почему союзники не спешат их передавать. В частности, генерал-лейтенант Николай Олещук описал все возможности F-16.