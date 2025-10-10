"Четверта атака на енергосистеми за тиждень": у ДТЕК розповіли, що відбувається зі світлом

Через російський обстріл енергосистем України 10 жовтня серйозних пошкоджень зазнала теплоелектростанція ДТЕК. Це вже четверта атака на активи компанії за цей тиждень.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення ДТЕК у Telegram.
"10 жовтня 2022 року Росія вперше масовано атакувала енергосистеми України. Три роки по тому вона вчергове намагається зламати нас. Сьогодні противник запустив понад 450 дронів і більше трьох десятків ракет. Серйозних пошкоджень зазнала теплоелектростанція ДТЕК. Це вже четверта атака на наші активи тільки за цей тиждень", - заявили у ДТЕК.
Після атаки частина Києва залишилась без електрики. Значні знеструмлення є в усіх регіонах присутності ДТЕК, а саме у:
Загалом аварійні відключення діють у 9 регіонах України. Енергетики виїжджають на місця одразу, щойно отримують дозвіл.
"У першу чергу відновлюють живлення лікарень, водоканалів та інших об'єктів критичної інфраструктури. Після цього - житлові будинки. Попри нові атаки енергетики вже працюють - світло тримається", - пояснили у ДТЕК.
Росія в ніч на 10 жовтня завдала масованого удару по енергоносіях України. Внаслідок атаки знеструмлення зафіксували у Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях, а також на Дніпропетровщині. Найважча ситуація на Київщині та Кіровоградщині.
Через атаку на столицю лівий берег міста залишився без світла та води. Підрозділи ДТЕК, НЕК "Укренерго", КП "Київтеплоенерго" та інші оперативно розгорнули штаб для відновлення.
На фоні атаки міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що вже 11 жовтня у місті розпочнуть масштабне тестування міської інфраструктури на випадок відключень електроенергії. Тестування охопить альтернативні джерела живлення, системи водопостачання, електрики, газу та роботу громадського транспорту.