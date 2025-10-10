"Четвертая атака на энергосистемы за неделю": в ДТЭК рассказали, что происходит со светом

Из-за российского обстрела энергосистем Украины 10 октября серьезные повреждения получила теплоэлектростанция ДТЭК. Это уже четвертая атака на активы компании за эту неделю.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК в Telegram.
"10 октября 2022 года Россия впервые массированно атаковала энергосистемы Украины. Три года спустя она в очередной раз пытается сломать нас. Сегодня противник запустил более 450 дронов и более трех десятков ракет. Серьезные повреждения получила теплоэлектростанция ДТЭК. Это уже четвертая атака на наши активы только за эту неделю", - заявили в ДТЭК.
После атаки часть Киева осталась без электричества. Значительные отключения света есть во всех регионах присутствия ДТЭК, а именно в:
В целом аварийные отключения действуют в 9 регионах Украины. Энергетики выезжают на места сразу, как только получают разрешение.
"В первую очередь восстанавливают питание больниц, водоканалов и других объектов критической инфраструктуры. После этого - жилые дома. Несмотря на новые атаки энергетики уже работают - свет держится", - пояснили в ДТЭК.
Россия в ночь на 10 октября нанесла массированный удар по энергоносителям Украины. В результате атаки обесточенные зафиксировали в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской, а также в Днепропетровской области. Самая тяжелая ситуация в Киевской и Кировоградской областях.
Из-за атаки на столицу левый берег города остался без света и воды. Подразделения ДТЭК, НЭК "Укрэнерго", КП "Киевтеплоэнерго" и другие оперативно развернули штаб для восстановления.
На фоне атаки городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что уже 11 октября в городе начнут масштабное тестирование городской инфраструктуры на случай отключений электроэнергии. Тестирование охватит альтернативные источники питания, системы водоснабжения, электричества, газа и работу общественного транспорта.