RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

"Четвертая атака на энергосистемы за неделю": в ДТЭК рассказали, что происходит со светом

Энергетики ДТЭК восстанавливают электроснабжение в 4 областях (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Из-за российского обстрела энергосистем Украины 10 октября серьезные повреждения получила теплоэлектростанция ДТЭК. Это уже четвертая атака на активы компании за эту неделю.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК в Telegram.

Атаки на энергосистемы Украины

"10 октября 2022 года Россия впервые массированно атаковала энергосистемы Украины. Три года спустя она в очередной раз пытается сломать нас. Сегодня противник запустил более 450 дронов и более трех десятков ракет. Серьезные повреждения получила теплоэлектростанция ДТЭК. Это уже четвертая атака на наши активы только за эту неделю", - заявили в ДТЭК.

После атаки часть Киева осталась без электричества. Значительные отключения света есть во всех регионах присутствия ДТЭК, а именно в:

  • Киевской;
  • Днепропетровской;
  • Донецкой;
  • Одесской областях.

Как восстанавливают питание

В целом аварийные отключения действуют в 9 регионах Украины. Энергетики выезжают на места сразу, как только получают разрешение.

"В первую очередь восстанавливают питание больниц, водоканалов и других объектов критической инфраструктуры. После этого - жилые дома. Несмотря на новые атаки энергетики уже работают - свет держится", - пояснили в ДТЭК.

 

Обстрел Украины 10 октября

Россия в ночь на 10 октября нанесла массированный удар по энергоносителям Украины. В результате атаки обесточенные зафиксировали в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской, а также в Днепропетровской области. Самая тяжелая ситуация в Киевской и Кировоградской областях.

Из-за атаки на столицу левый берег города остался без света и воды. Подразделения ДТЭК, НЭК "Укрэнерго", КП "Киевтеплоэнерго" и другие оперативно развернули штаб для восстановления.

На фоне атаки городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что уже 11 октября в городе начнут масштабное тестирование городской инфраструктуры на случай отключений электроэнергии. Тестирование охватит альтернативные источники питания, системы водоснабжения, электричества, газа и работу общественного транспорта.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКАтака дроновОтключение светаБлэкаут