В Києві всі служби залучені до відновлення постачання світла та води після масованої атаки, - КМДА

Як пише РБК-Україна , про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв під час прямого включення на телеканалі "Київ".

"Сьогодні вночі відбувся масований обстріл об’єктів критичної інфраструктури міста. Тож маємо перебої в системах енерго- та водопостачання. Підрозділи ДТЕК, НЕК "Укренерго", КП "Київтеплоенерго" та інші оперативно розгорнули штаб для відновлення. Загалом ми використовуємо ті напрацювання, які розроблені саме для таких випадків. Фахівці працюватимуть цілодобово - стільки, скільки треба часу для повного відновлення. Сподіваємось, що найближчим часом зможемо стабілізувати ситуацію", - розповів Петро Пантелеєв.

Він зазначив, що у районах, де є проблеми з водопостачанням, працюватимуть бювети, які під’єднали до генераторів. Крім того, воду підвозять у медичні заклади.

"Столична система водопостачання занадто складна й потужна, щоб працювати на генераторах. Утім у районах, де є проблеми з водопостачанням, працюватимуть бюветні комплекси, що підʼєднані до генераторів. Там можна буде набирати воду, поки штатна ситуація з централізованим постачанням води не нормалізується. Також воду підвозять у заклади охорони здоров’я, які, до того ж, оснащені генераторами", - зазначив заступник голови КМДА.

Інформація про ліквідацію наслідків ворожої атаки оперативно оновлюється за посиланням.