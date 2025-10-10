ua en ru
Головна » Новини » Надзвичайні події

В Києві всі служби залучені до відновлення постачання світла та води після масованої атаки, - КМДА

Київ, П'ятниця 10 жовтня 2025 14:10
В Києві всі служби залучені до відновлення постачання світла та води після масованої атаки, - КМДА Фото: в Києві всі служби залучені до відновлення постачання світла та води після атаки РФ (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Всі профільні служби залучені до відновлення постачання світла та води, щоб ліквідувати наслідки нічних обстрілів у максимально стислі терміни.

Як пише РБК-Україна, про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв під час прямого включення на телеканалі "Київ".

"Сьогодні вночі відбувся масований обстріл об’єктів критичної інфраструктури міста. Тож маємо перебої в системах енерго- та водопостачання. Підрозділи ДТЕК, НЕК "Укренерго", КП "Київтеплоенерго" та інші оперативно розгорнули штаб для відновлення. Загалом ми використовуємо ті напрацювання, які розроблені саме для таких випадків. Фахівці працюватимуть цілодобово - стільки, скільки треба часу для повного відновлення. Сподіваємось, що найближчим часом зможемо стабілізувати ситуацію", - розповів Петро Пантелеєв.

Він зазначив, що у районах, де є проблеми з водопостачанням, працюватимуть бювети, які під’єднали до генераторів. Крім того, воду підвозять у медичні заклади.

"Столична система водопостачання занадто складна й потужна, щоб працювати на генераторах. Утім у районах, де є проблеми з водопостачанням, працюватимуть бюветні комплекси, що підʼєднані до генераторів. Там можна буде набирати воду, поки штатна ситуація з централізованим постачанням води не нормалізується. Також воду підвозять у заклади охорони здоров’я, які, до того ж, оснащені генераторами", - зазначив заступник голови КМДА.

Інформація про ліквідацію наслідків ворожої атаки оперативно оновлюється за посиланням.

Нагадаємо, після масованого обстрілу в ніч з 9 на 10 жовтня весь лівий берег столиці на декілька годин залишився без енергопостачання, по всьому місту - перебої зі світлом та водою.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, через обстріли в столиці постраждали 12 людей.

