Львів ще кілька тижнів не зможе дати опалення, але вже розпочинає "репетиції" блекаутів

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про початок масштабного тестування міської інфраструктури на випадок відключень електроенергії. Тестування охопить альтернативні джерела живлення, системи водопостачання, електрики, газу та роботу громадського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Садового під час брифінгу .

У Львові розпочинають тестування інфраструктури

"Зима може бути складною. Сьогоднішня ніч у Києві це вкотре довела. Від завтра переводимо Львів у режим тестування. Робимо це кожного року, але вперше одночасно по всьому місту", - зазначив мер Львова.

Тестують усі критичні системи

Під час тестування відключать світлофори від основного живлення, переведуть їх на альтернативне. Також перевірятимуть твердопаливні котли у школах і лікарнях, дизель-генератори, роботу громадського транспорту та системи зв’язку.

Опалювальний сезон поки не стартує

За словами Садового, найближчими тижнями опалення у місті подавати не будуть.

"Що стосується опалення - справді холодно. Але зараз ситуація в країні така, що найближчі кілька тижнів ми не зможемо подати опалення. Ліміт газу на жовтень - 8 млн м³, а для повноцінного старту опалювального сезону потрібно ще 10 млн м³. Потрібно трохи перечекати, щоб узимку тепло таки було", - пояснив мер.

Місто закликає львів’ян підготуватися

Міська влада радить мешканцям організувати альтернативні джерела тепла та бути готовими до можливих обмежень електропостачання. Тепло поки подали лише за заявками у школи, садочки та лікарні.

"Наразі всі система міста у робочому стані", - наголосив Садовий.