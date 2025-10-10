"Четверта атака на енергосистеми за тиждень": у ДТЕК розповіли, що відбувається зі світлом

Через російський обстріл енергосистем України 10 жовтня серйозних пошкоджень зазнала теплоелектростанція ДТЕК. Це вже четверта атака на активи компанії за цей тиждень.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення ДТЕК у Telegram .

Атаки на енергосистеми України

"10 жовтня 2022 року Росія вперше масовано атакувала енергосистеми України. Три роки по тому вона вчергове намагається зламати нас. Сьогодні противник запустив понад 450 дронів і більше трьох десятків ракет. Серйозних пошкоджень зазнала теплоелектростанція ДТЕК. Це вже четверта атака на наші активи тільки за цей тиждень", - заявили у ДТЕК.

Після атаки частина Києва залишилась без електрики. Значні знеструмлення є в усіх регіонах присутності ДТЕК, а саме у:

Київській;

Дніпропетровській;

Донецькій;

Одеській областях.

Як відновлюють живлення

Загалом аварійні відключення діють у 9 регіонах України. Енергетики виїжджають на місця одразу, щойно отримують дозвіл.

"У першу чергу відновлюють живлення лікарень, водоканалів та інших об'єктів критичної інфраструктури. Після цього - житлові будинки. Попри нові атаки енергетики вже працюють - світло тримається", - пояснили у ДТЕК.