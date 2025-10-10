"Четвертая атака на энергосистемы за неделю": в ДТЭК рассказали, что происходит со светом

Из-за российского обстрела энергосистем Украины 10 октября серьезные повреждения получила теплоэлектростанция ДТЭК. Это уже четвертая атака на активы компании за эту неделю.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК в Telegram .

Атаки на энергосистемы Украины

"10 октября 2022 года Россия впервые массированно атаковала энергосистемы Украины. Три года спустя она в очередной раз пытается сломать нас. Сегодня противник запустил более 450 дронов и более трех десятков ракет. Серьезные повреждения получила теплоэлектростанция ДТЭК. Это уже четвертая атака на наши активы только за эту неделю", - заявили в ДТЭК.

После атаки часть Киева осталась без электричества. Значительные отключения света есть во всех регионах присутствия ДТЭК, а именно в:

Киевской;

Днепропетровской;

Донецкой;

Одесской областях.

Как восстанавливают питание

В целом аварийные отключения действуют в 9 регионах Украины. Энергетики выезжают на места сразу, как только получают разрешение.

"В первую очередь восстанавливают питание больниц, водоканалов и других объектов критической инфраструктуры. После этого - жилые дома. Несмотря на новые атаки энергетики уже работают - свет держится", - пояснили в ДТЭК.