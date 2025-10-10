ua en ru
Пт, 10 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

"Четвертая атака на энергосистемы за неделю": в ДТЭК рассказали, что происходит со светом

Пятница 10 октября 2025 17:59
UA EN RU
"Четвертая атака на энергосистемы за неделю": в ДТЭК рассказали, что происходит со светом Энергетики ДТЭК восстанавливают электроснабжение в 4 областях (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Из-за российского обстрела энергосистем Украины 10 октября серьезные повреждения получила теплоэлектростанция ДТЭК. Это уже четвертая атака на активы компании за эту неделю.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК в Telegram.

Атаки на энергосистемы Украины

"10 октября 2022 года Россия впервые массированно атаковала энергосистемы Украины. Три года спустя она в очередной раз пытается сломать нас. Сегодня противник запустил более 450 дронов и более трех десятков ракет. Серьезные повреждения получила теплоэлектростанция ДТЭК. Это уже четвертая атака на наши активы только за эту неделю", - заявили в ДТЭК.

После атаки часть Киева осталась без электричества. Значительные отключения света есть во всех регионах присутствия ДТЭК, а именно в:

  • Киевской;
  • Днепропетровской;
  • Донецкой;
  • Одесской областях.

Как восстанавливают питание

В целом аварийные отключения действуют в 9 регионах Украины. Энергетики выезжают на места сразу, как только получают разрешение.

"В первую очередь восстанавливают питание больниц, водоканалов и других объектов критической инфраструктуры. После этого - жилые дома. Несмотря на новые атаки энергетики уже работают - свет держится", - пояснили в ДТЭК.

Обстрел Украины 10 октября

Россия в ночь на 10 октября нанесла массированный удар по энергоносителям Украины. В результате атаки обесточенные зафиксировали в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской, а также в Днепропетровской области. Самая тяжелая ситуация в Киевской и Кировоградской областях.

Из-за атаки на столицу левый берег города остался без света и воды. Подразделения ДТЭК, НЭК "Укрэнерго", КП "Киевтеплоэнерго" и другие оперативно развернули штаб для восстановления.

На фоне атаки городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что уже 11 октября в городе начнут масштабное тестирование городской инфраструктуры на случай отключений электроэнергии. Тестирование охватит альтернативные источники питания, системы водоснабжения, электричества, газа и работу общественного транспорта.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Атака дронов Отключение света Блэкаут
Новости
Свет, вода, транспорт: какова ситуация в Киеве после ночной атаки
Свет, вода, транспорт: какова ситуация в Киеве после ночной атаки
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит