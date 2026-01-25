Чеські волонтери зібрали мільйони доларів на енергетичну допомогу Україні
Чеська ініціатива Dárek pro Putina лише за кілька днів зібрала більше ніж 3,8 млн доларів на енергетичну допомогу Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Андрія Сибіги.
"Наступного тижня до Харкова надійде 49 генераторів різної потужності, зібраних за підтримки чеської громадської організації Post Bellum", - розповів він.
Міністр додав, що у неділю, 25 січня, до Київської області доставлять 40 акумуляторних станцій та 1500 подовжувачів для Пунктів незламності завдяки допомозі з боку Середньочеського краю Чехії. Крім того, частина фінансування спрямована на посилення кібербезпеки поліції Києва.
"Це приклад справжньої солідарності. Чехія демонструє, що підтримка України це не лише слова, а конкретні дії, які рятують життя й зміцнюють нашу стійкість", - наголосив Сибіга.
Енергетична підтримка України
Нагадаємо, 23 січня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що партнери України оголосили про надання нових пакетів підтримки. Вони включають понад 6000 одиниць великого енергетичного обладнання та внески до Фонду підтримки енергетики України.
Крім того, наступного тижня до Києва прибудуть ще дві когенераційні установки з Німеччини, які будуть одночасно виробляти електро- та теплову енергію.
Зазначимо, відновлення енергетики триває не тільки у столиці, а й в інших регіонах. Загалом вже 17 країн надають Україні допомогу з енергетичним обладнанням.
Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що Україна отримала від партнерів більш ніж 50 тонн технічної допомоги для відновлення енергетики. Вантажі надійшли з Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Іспанії та Норвегії.