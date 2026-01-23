Україна отримає сотні генераторів та внески на відновлення енергетики, - Свириденко
Україна отримає від партнерів тисячі одиниць енергообладнання та внески до Фонду підтримки енергетики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністерки Юлії Свириденко в Telegram.
"Партнери оголосили та підтвердили надання нових пакетів підтримки, які включають понад 6000 одиниць великого енергетичного обладнання та внески до Фонду підтримки енергетики України", - зазначила вона.
Прем'єр анонсувала наступну допомогу:
- ЄС: 447 генераторів;
- Італія: 10 млн євро до Фонду та ще додаткові 50 млн євро закладені в цьогорічний бюджет;
- Литва: 90 генераторів;
- Німеччина: 60 млн євро підтримки та додаткове обладнання: 33 когенераційні установки, 15 мобільних гібридних генераторів, 300 фотоелектричних установок, 375 акумуляторних батарей, 31 котельну установку, 45 одиниць будівельної техніки та 10 бойлерів;
- Британія: майже 23 млн євро до Фонду;
- США: понад 400 млн доларів на гуманітарні проєкти зимової підтримки України;
- Франція: понад 100 генераторів загальною потужністю 13 МВт;
- Японія: 140 генераторів малої і середньої потужності, 60 малих і середніх трансформаторів та обладнання для ремонтних робіт, 2 когенераційні установки, 13 комплектів частотних перетворювачів.
Свириденко також запросила партнерів відвідати Україну для того, щоб самим побачити наслідки масованих російських ударів та їхній вплив на життя українців.
Відновлення енергетики
Нагадаємо, наступного тижня до Києва прибудуть ще дві когенераційні установки з Німеччини, які будуть одночасно виробляти електро- та теплову енергію.
Крім того, відновлення енергетики триває також в інших регіонах. Загалом вже 17 країн надають Україні допомогу з енергетичним обладнанням.
Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що Україна отримала від партнерів більш ніж 50 тонн технічної допомоги для відновлення енергетики. Вантажі надійшли з Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Іспанії та Норвегії.