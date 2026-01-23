Україна отримає сотні генераторів та внески на відновлення енергетики, - Свириденко

Україна отримає від партнерів тисячі одиниць енергообладнання та внески до Фонду підтримки енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністерки Юлії Свириденко в Telegram .

Свириденко також запросила партнерів відвідати Україну для того, щоб самим побачити наслідки масованих російських ударів та їхній вплив на життя українців.

"Партнери оголосили та підтвердили надання нових пакетів підтримки, які включають понад 6000 одиниць великого енергетичного обладнання та внески до Фонду підтримки енергетики України", - зазначила вона.

Відновлення енергетики

Нагадаємо, наступного тижня до Києва прибудуть ще дві когенераційні установки з Німеччини, які будуть одночасно виробляти електро- та теплову енергію.

Крім того, відновлення енергетики триває також в інших регіонах. Загалом вже 17 країн надають Україні допомогу з енергетичним обладнанням.

Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що Україна отримала від партнерів більш ніж 50 тонн технічної допомоги для відновлення енергетики. Вантажі надійшли з Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Іспанії та Норвегії.