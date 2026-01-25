Чешские волонтеры собрали миллионы долларов на энергетическую помощь Украине
Чешская инициатива Dárek pro Putina всего за несколько дней собрала более 3,8 млн долларов на энергетическую помощь Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Андрея Сибиги.
"На следующей неделе в Харьков поступит 49 генераторов различной мощности, собранных при поддержке чешской общественной организации Post Bellum", - рассказал он.
Министр добавил, что в воскресенье, 25 января, в Киевскую область доставят 40 аккумуляторных станций и 1500 удлинителей для Пунктов несокрушимости благодаря помощи со стороны Среднечешского края Чехии. Кроме того, часть финансирования направлена на усиление кибербезопасности полиции Киева.
"Это пример настоящей солидарности. Чехия демонстрирует, что поддержка Украины это не только слова, а конкретные действия, которые спасают жизни и укрепляют нашу устойчивость", - подчеркнул Сибига.
Энергетическая поддержка Украины
Напомним, 23 января премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что партнеры Украины объявили о предоставлении новых пакетов поддержки. Они включают более 6000 единиц крупного энергетического оборудования и взносы в Фонд поддержки энергетики Украины.
Кроме того, на следующей неделе в Киев прибудут еще две когенерационные установки из Германии, которые будут одновременно производить электро- и тепловую энергию.
Отметим, восстановление энергетики продолжается не только в столице, но и в других регионах. В общем уже 17 стран оказывают Украине помощь с энергетическим оборудованием.
Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал, что Украина получила от партнеров более 50 тонн технической помощи для восстановления энергетики. Грузы поступили из Нидерландов, Германии, Швейцарии, Финляндии, Испании и Норвегии.