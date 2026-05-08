Червона площа під прицілом? "Мадяр" розповів, куди може вдарити Україна

Він визнав, що "символічний" удар по Червоній площі приверне увагу всього світу, але зазначив, що Україна, ймовірно, завдасть удару там, де російська протиповітряна оборона слабша.

"Навіщо витрачати дрони на "Велику стіну" (посилену охорону Москви, - ред.)? Якщо ви завдасте удару по енергетичному сектору або військовим об’єктам, це буде кращий удар, на периферії", - наголосив "Мадяр".

Нагадаємо, на сайті Кремля з'явився перелік гостей, які візьмуть участь у параді у Москві Більшість з іноземних гостей є представниками невизнаних утворень або самопроголошені лідери країн.

Крім того, стало відомо, що військовий парад у Москві 9 травня відбудеться без традиційної демонстрації бронетехніки. На Червоній площі пройдуть лише піші колони військових.

У п'ятницю, 8 травня, Кремль напередодні параду скасував акредитацію для іноземної преси. Висвітлювати захід дозволили лише російським журналістам.