Красная площадь под прицелом? "Мадяр" рассказал, куда может ударить Украина

Он признал, что "символический" удар по Красной площади привлечет внимание всего мира, но отметил, что Украина, вероятно, нанесет удар там, где российская противовоздушная оборона слабее.

"Зачем тратить дроны на "Большую стену" (усиленную охрану Москвы, - ред.)? Если вы нанесете удар по энергетическому сектору или военным объектам, это будет лучший удар, на периферии", - подчеркнул "Мадяр".

Напомним, на сайте Кремля появился перечень гостей, которые примут участие в параде в Москве Большинство из иностранных гостей являются представителями непризнанных образований или самопровозглашенные лидеры стран.

Кроме того, стало известно, что военный парад в Москве 9 мая состоится без традиционной демонстрации бронетехники. На Красной площади пройдут только пешие колонны военных.

В пятницу, 8 мая, Кремль накануне парада отменил аккредитацию для иностранной прессы. Освещать мероприятие разрешили только российским журналистам.