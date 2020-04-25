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В Черновицкой области коронавирусом заразились еще 32 человека

Новости » Коронавирус     25.04.2020 - 23:52
В Черновицкой области коронавирусом заразились еще 32 человека
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Общая численность инфицированных в области составляет 1340 человек

В субботу, 25 апреля, в Черновицкой области официально подтверждены еще 32 случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

По его словам, общая численность инфицированных в области с первого установленного случая составляет 1340 человек.

Также Осачук отметил, что за сегодняшний день выздоровели еще 8 человек, они получили дважды отрицательный результат.

Кроме того, за последние сутки были госпитализированы 60 жителей области.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировано 478 новых случаев коронавируса, а общее число инфицированных составляет 8125 человек. При этом 10 случаев подтвердили в аннексированном Крыму, среди которых два медика.

Ранее Кабинет министров принял решение о продлении карантина в Украине до 11 мая. Продление карантина связано с ростом числа зараженных в стране.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на утро 25 апреля в мире было зафиксировано более 2,8 млн случаев коронавируса. При этом было известно о более 800 тысяч выздоровевших от коронавирусной инфекции.

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