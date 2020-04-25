Коронавирус в Украине и мире: что известно на 25 апреля

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Власти заявили, что контролируют ситуацию с коронавирусом в стране

Борьба с коронавирусом в Украине и мире выходит на новый этап. В Минздраве уверены, что контролируют ситуацию с заболеваемостью, в стране заработали мобильные приложения, следящие за соблюдением карантина гражданами, а Кабмин представил поэтапный план выхода из карантина. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 25 апреля - в материале РБК-Украина.

Важно:

заражены коронавирусом в Украине 7647 человек

умерли от осложнений болезни 193 украинца

правительство представило поэтапный план выхода из карантина

в стране могут начать массовую ИФА-диагностику

мобильное приложение позволяет заменить обсервацию на самоизоляцию

Статистика заболеваемости по Украине

За сутки в Украине выявлены 477 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 7647. По оценкам Минздрава, больницы первой волны заполнены на 20%.

"Число аппаратов искусственной вентиляции легких, которые свободны и готовы к работе - 1877 из 2071… На сегодня никаких оснований ни в одном регионе Украины для того, чтобы утверждать, что не хватает кроватей или больницы не принимают больных", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, ситуация с заболеваемостью в стране - контролируемая. За все время эпидемии выздоровел от коронавируса 601 больной, в том числе 109 медиков. Наибольшее число вылечившихся в Киеве - 53 человека, в Винницкой области – 51, в Тернопольской и Ровенской - по 45 таких пациентов.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, Украина может стать пятой страной в мире, где могут запустить массовую ИФА-диагностику для выявления антител к COVID-19. "Это будет показывать, переболели или не переболели коронавирусом, сформирован ли иммунитет", - объяснил Ляшко.

Медицинские силы ВСУ сообщили о 46 инфицированных в армии. За сутки заразились коронавирусом 5 военных. На изоляции находится 342 военнослужащих. Призывники и контрактники допускаются к местам службы только после 14-дневной обсервации, заявил главный санитарный врач Ляшко.

План выхода Украины из карантина

Кабмин подоготовил и представил план выхода страны из карантина. "У правительства есть четкий план выхода из карантина. Он состоит из 5 этапов. Стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации. Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, правительственная дорожная карта сохранит жизни украинцам и одновременно восстановит экономическую стабильность.

Власти планируют с 11 мая разрешить жителям посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны. Но, исключением останутся детские площадки. Также планируется открыть часть объектов индустрии красоты, а спортсменам командных видов спорта разрешить тренироваться. Кроме того, будет разрешена оптовая и розничная торговля не продовольственными товарами, а кафе смогут обслуживать посетителей при условии заказа на вынос. Восстановят свою работу автомойки, веломагазины и велопрокаты, а также нотариусы, адвокаты, аудиторы.

В Киеве проверяют соблюдение самоизоляции зараженных и тех, кто с ними контактировал, с помощью Telegram-бота. "Киевлянину, который находится на самоизоляции, приходит push-сообщение, на которое он должен ответить в течение 10 минут, включив геолокацию на смартфоне. Оператор получает информацию о фактическом нахождении опрашиваемого", - объяснил принцип действия системы советник мэра Киева Владимир Бондаренко. Если опрашиваемый находится вне зоны самоизоляции (разница в данных геолокации 100 метров) или игнорирует сообщение - к нему направляют уполномоченных лиц. Обязательная самоизоляция вернувшихся из-за границы контролируются властями по такому же принципу с помощью мобильного приложения "Дія". Для тех, у кого нет смартфона либо отсутствует возможность пользоваться приложением предусмотрена обсервация, изоляция в специальных помещениях, подготовленных государством.

"Благодаря приложению "Дія" мы облегчим процесс изоляции для украинцев. Нашим полицейским и врачам тоже будет легче контролировать людей, приехавших из-за рубежа. Мы понимаем, что людям комфортнее находиться дома, чем в обсервации", - сказал президент Владимир Зеленский. По данным МИД, за рубежом лечится от коронавируса 161 украинец, выздоровели 56, умерли от осложнений 7 граждан страны.

На ближайшие 3-4 недели стране хватит средств защиты для борьбы с коронавирусом, проинформировал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. По его словам, на днях в Украину из Китая прибыли более 360 тыс респираторов, более 100 тыс костюмов биозащиты, а также 800 тыс реагентов для ПЦР-тестирования. Кроме того, Украина начала производить собственные ПЦР-тесты, первая партия объемом 200 тыс единиц уже отправилась в регионы.

Борьба с пандемией в мире

Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний заявил, что пандемия ослабилась в 20 государствах ЕС. Отмена массовых собраний, закрытие учебных заведений и общественных пространств снизили скорость распространения вируса. "В 20 странах Евросоюза/Европейской экономической зоны первая волна передачи прошла свой пик с уменьшением числа новых зарегистрированных случаев", - утверждается в заявлении организации. При этом, европейские медицинские чиновники уверены, что слишком быстрая отмена карантинных мер может привести к внезапному восстановлению устойчивой передачи инфекции.

В Чехии власти страны ослабили карантин и позволили гражданам перемещаться по стране и выезжать за границу. При возвращении на родину чехам необходимо будет предъявить медицинскую справку об отсутствии заражения коронавирусом и соблюдать двухнедельный домашний карантин.

Резкий рост заболеваемости COVID-19 зафиксирован в России. За сутки выявлено 5849 заразившихся коронавирусом, умерли от осложнений болезни 60 россиян. За все время пандемии заразились 68 622 человек, умерли 615, выздоровели 5568.

Рост количества инфицированных продолжается в Турции. За последние 24 часа врачи установили 3116 случаев заражения. Общее количество больных коронавирусом достигло 101790, скончались от осложнений 2491, вылечились 18,5 тыс.

Высокий уровень смертности зафиксирован в Швеции. При обнаруженных 16 755 зараженных умерли от болезни 2021 гражданин страны. "Количество заражений все еще на высоком уровне, поэтому сейчас речь не идет о том, чтобы ослаблять меры безопасности", - сказал заместитель главного эпидемиолога Швеции Андерс Валленстен.