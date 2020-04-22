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В Украине продлили карантин до 11 мая

Новости » Коронавирус     22.04.2020 - 13:43
В Украине продлили карантин до 11 мая
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Карантин в Украине продлили из-за роста числа зараженных коронавирусом

Кабинет министров принял решение о продлении карантина в Украине до 11 мая. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующее постановление подал Минздрав.

"Учитывая те предложения и замечания, которые были представлены и озвучены министром здравоохранения ... Прошу поддержать и проголосовать. Против, воздержался - нет. Переходим к следующему вопросу", - заявил Шмыгаль на заседании.

Добавим, 24 апреля заканчивается срок действия карантинных ограничений, которые ввело правительство. Однако, число зараженных коронавирусом в Украине растет, особенно после пасхальных праздников, поэтому карантин продлили.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", с начала карантина у украинцев присутствуют признаки депрессии, тревожности, паники, усталости и расстройств сна. Также среди тех, кто работает в удаленном режиме уровень тревоги и паники выше, чем у тех, кто ходит на работу.

Ранее сообщалось, что Кабмин принимает решение о сроках действия карантина, основываясь на данных расчетов.

В интервью РБК-Украина премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о двух пиках коронавируса в Украине. По расчетам НАН, в Украине ожидается еще два пика коронавируса - в конце апреля и между 3 и 8 мая.

РБК-Украина также писало, что по словам главного санврача Виктора Ляшко, карантин в Украине могут продлить и после 12 мая.

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