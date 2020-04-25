В мире уже у 2,8 миллиона человек диагностировали коронавирус

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800 тысячам удалось преодолеть болезнь

В мире, по состоянию на утро 25 апреля, зафиксировано 2 831 915 случаев коронавируса с начала пандемии, среди которых более 800 тысяч вылечившихся. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ресурса Worldometers, который регулярно обновляет зарегистрированы случаи во всем мире.

Так, из общего числа заболевших - 807 037 пациентов выздоровели и 197318 умерли.

Первую строчку по количеству инфицированных и умерших от коронавируса занимают США. Там COVID-19 подтвердили у 935 232 человек, из них 52 193 человека умерли и 110 432 - выздоровели.

Следом разместилась Испания - 219 763 зараженных, Италия - 192 994, Франция - 159 828 и Германия - 154 999. В Великобритании COVID-19 уже подтвердили в 143 464 человек, в Турции - 104 912, в Иране - 88194.

В Китае, где началась эпидемия, в общем зафиксировали 82 816 пациентов с коронавирусом. Из них 4632 человека умерли и 77 346 - выздоровели.

При этом в соседней России уже 68 622 подтвержденных случаев COVID-19. Из них 615 человек умерли, а 5568 - выздоровели.

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии 150 врачей умерли от COVID-19. Медицинские работники в стране составляют 10% от общего числа заболевших.

Также РБК-Украина писало, что американские сенаторы просят ООН расследовать работу ВОЗ по коронавирусу.