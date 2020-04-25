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У Чернівецькій області коронавірусом заразилися ще 32 людини

Новини » Коронавірус     25.04.2020 - 23:52
У Чернівецькій області коронавірусом заразилися ще 32 людини
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загальна чисельність інфікованих в області становить 1340 осіб

У суботу, 25 квітня, в Чернівецькій області офіційно підтверджені ще 32 випадки зараження коронавірусом COVID-19. Про це голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

За його словами, загальна чисельність інфікованих в області з першого встановленого випадку становить 1340 осіб.

Також Осачук зазначив, що за сьогоднішній день одужали ще 8 чоловік, вони отримали двічі негативний результат.

Крім того, за останню добу було госпіталізовано 60 жителів області.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано 478 нових випадків коронавірусу, а загальна кількість інфікованих становить 8125 людина. При цьому 10 випадків підтвердили в анексованому Криму, серед яких двоє медиків.

Раніше Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження карантину в Україні до 11 травня. Продовження карантину пов'язане із зростанням кількості заражених в країні.

Також РБК-Україна писало, що станом на ранок 25 квітня у світі було зафіксовано більше 2,8 млн випадків коронавірусу. При цьому було відомо про понад 800 тисяч видужали від коронавірусної інфекції.

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