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В Украине за сутки число случаев COVID-19 возросло на 478 человек: карта

Новости » Коронавирус     25.04.2020 - 09:29
В Украине за сутки число случаев COVID-19 возросло на 478 человек: карта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Число инфицированных уже превысило 8 тысяч человек

В Украине за сутки зафиксировано 478 новых случаев коронавирусной инфекции, а общее число составляет 8125 инфицированных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на денные Министерства здравоохранения.

Так, по состоянию на 9:00 25 апреля в Украине 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев.

Больше всего случаев зафиксировано в Черновицкой области (1308 случаев), Киеве (1159) и Ивано-Франковской области (700 случаев).

Меньше всего зараженных COVID-19 в Черниговской (22), Донецкой (27) и Луганской (28 случаев) областях.

В Украине за сутки число случаев COVID-19 возросло на 478 человек: картаФото: карта инфицированных коронавирусом в Украине (facebook.com/phc.org.ua)

По состоянию на утро 25 апреля 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 1451 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 23969 сообщений о подозрении на коронавирус.

Напомним, в мире, по состоянию на утро 25 апреля, зафиксировано 2 831 915 случаев коронавируса с начала пандемии, среди которых более 800 тысяч вылечившихся.

Также РБК-Украина писало, что американские сенаторы просят ООН расследовать работу ВОЗ по коронавирусу, считая их действия недостаточно эффективными и скоординированными с Китаем.

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